جدوى تشتري 180 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت مجموعة“جدوى للتنمية الصناعية”، 180 ألف سهم خزينة خلال الخميس الماضي.

وتستهدف شركة“جدوى للتنمية الصناعية”، شراء أسهم خزينة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2024 وحتى 9 نوفمبر 2024 بحد أقصى 2.84 مليون سهم.

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وأوضحت الشركة، أنه تم شراء 3.15 خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة بشراء 6 ملايين سهم خزينة في 21 أغسطس الماضي.

ولفتت إلى أن شراء أسهم الخزينة يأتي لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية وتمويل نظام الإثابة المعتمد.

وأشارت إلى أن مصدر تمويل عملية الشراء ذاتي، متوقعة ارتفاع ربحية السهم عقب إتمام عمليات الشراء.

وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية، 1.9 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 616.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 214.7 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.48 مليار جنيه، مقابل 2.85 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.