جدوى تشتري 180 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت مجموعة“جدوى للتنمية الصناعية”، 180 ألف سهم خزينة خلال تعاملات جلسة
الخميس الماضي.
وتستهدف شركة“جدوى للتنمية الصناعية”، شراء أسهم خزينة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2024 وحتى 9 نوفمبر 2024 بحد أقصى 2.84 مليون سهم.
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فى مستهل تداولات الأحد
وأوضحت الشركة، أنه تم شراء 3.15 مليون سهم خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة بشراء 6 ملايين سهم خزينة في 21 أغسطس الماضي.
ولفتت إلى أن شراء أسهم الخزينة يأتي لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية وتمويل نظام الإثابة المعتمد.
وأشارت إلى أن مصدر تمويل عملية الشراء ذاتي، متوقعة ارتفاع ربحية السهم عقب إتمام عمليات الشراء.
وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية، 1.9 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 616.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 214.7 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.48 مليار جنيه، مقابل 2.85 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
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