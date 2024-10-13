مركز تغير المناخ يوضح أفضل توقيت لزراعة القمح

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد فهيم مستشار الزراعة، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن أفضل توقيت لزراعة القمح شهر نوفمبر، وليس أكتوبر، كما يفضل بعض لتوافر التقاوي وجودة التربة.

وأشار-في مداخلة لبرنامج (8 الصبح) المذاع على قناة“dmc”- إلى أن هذا التوقيت غير مناسب لأنه سيجعل القمح ينمو بسرعة ولكن بجودة أقل بسبب التغيرات المناخية.

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وتابع:“يجب التعامل مع المحاصيل الزراعية في الأجواء الخريفية بحرص، حيث أن انخفاض درجات الحرارة ليلا وارتفاعها نهارا، يسبب تذبذبا حراريا ما يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على بعض المحاصيل الزراعية”.

وأشار إلى أنه سيتم زراعة كل المحاصيل الهامة في مصر سواء البنجر والفاصوليا والبسلة والفراولة والبطاطس والفلفل والخيار والقمح خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية جعلت الأجواء مليئة بالأمراض، ما يستدعي الفحص المستمر من قبل المزارعين لكل الزراعات.

وأضاف أن هناك أمراضا زراعية مرتبطة بارتفاع نسب الرطوبة مثل التبقعات وعفن الجذور والبياض الدقيقي، مشددا على ضرورة رش المحاصيل بالمبيدات الوقائية المسموح والموصى بها لتحصين المحاصيل من الأمراض.

ولفت إلى أن الأجواء المناخية ملائمة الآن لزراعة العروة النيلية والعروة الشتوية المبكرة، مؤكدا أهمية الانتهاء من زراعة محصول الفراولة، والذي يعد من أهم وأفضل محاصيل التصدير، قبل أن تميل درجات الحرارة إلى البرودة ليلا.

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