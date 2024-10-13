خالد حنفي: القطاع الخاص العربي يسهم بـ75% في الناتج المحلي الإجمالي

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن القطاع الخاص العربي يسهم بنسبة 75% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف حنفي، في مقابلة إذاعية مع موقع أخبار الأمم المتحدة، على هامش مشاركته في فعاليات تتعلق بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة، أن الاتحاد يمثل القطاع الخاص في جميع الدول العربية، ويعمل على صياغة القوانين والاتفاقات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، ويسعى إلى ربط مجتمع الأعمال العربي وتعزيز العلاقات مع نظرائه عالميا؛ مما يؤثر على قرارات الحكومات المتعلقة بالتجارة. كما يضم الاتحاد غرفا مشتركة في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا مما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز التعاون.

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وأوضح أن الاتحاد يسهم – بشكل فعال – فيما يتعلق بتحقيق أهـداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد البرتقالي“الإبداعي”، والاقتصاد الدائري، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة الجنسانية وإشراك الشباب في حماية البيئة.

وقال إن الموضوعات التي يتطرق لها الاتحاد إليها“تلمس في الصميم أهداف التنمية المستدامة”، فمثلا فيما يتعلق بالقضاء على الجوع لدى القطاع الخاص العربي ورواد الأعمال العرب مبادرات كثيرة للتعامل مع الزراعة الذكية مثل استخدام المياه بطريقة مرشدة وهو ما يصب في النهاية في التطرق لمشكلة الأمن الغذائي التي هي أساسا مرتبطة بالجوع.

كما يعمل اتحاد الغرف العربية على دعم ريادة الأعمال من خلال تقديم شراكات بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وسلّط الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الضوء على مساهمة الاتحاد في معالجة مشكلة البطالة في المنطقة العربية، والتي وصفها بالبطالة الهيكلية خاصة بين فئة الشباب، من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب طاقات الشباب وتساهم في الحد من الفقر.

وتابع:“كما أن هناك نوعا آخر من البطالة يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يعمل الأفراد في وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم وإمكانياتهم، أما النوع الثالث من البطالة فهي البطالة الاستخدامية“.

وأضاف أن البطالة في المنطقة العربية يطلق عليها (بطالة الأفضل) لأن البطالة في المنطقة العربية، تتركز في فئة الشباب، والشباب أفضل من كبار السن كقوة عمل، وأيضا ضمن الشباب أكثر المتعطلين هم المتعلمون.

وأشار إلى أن التصدي لهذه الأنواع من البطالة يتطلب تعزيز الابتكار والإبداع في المشاريع، مما يمكن الأفراد من تحقيق إنتاجية أعلى. وقال إن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوفر حلا فعّالا لمواجهة هذه التحديات، حيث تساهم ريادة الأعمال في توفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات السوق.

وأعرب حنفي عن اعتقاده بأن مستقبل المنطقة كله يكمن في إطلاق طاقات الشباب للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال العام لهم بحرية أكثر.

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