العالم يفتقد للسرعة الكافية بإنتاج الغاز لمواكبة نمو الطلب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة تأجيلات، لا سيما التي تم الاتفاق على مشاريعها منذ سنوات توقعاً لزيادة الطلب، مما يهدد بإطالة أمد أزمة الطاقة العالمية.

تتسبب هذه التأجيلات من الولايات المتحدة إلى موزمبيق في تأخر أي تخفيف فوري للأسعار المرتفعة، رغم استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار كان من المفترض أن تحول سوق الغاز الطبيعي المسال إلى فائض في العرض بحلول عام 2025.

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تنتظر بعض الدول الإمدادات الجديدة من الغاز بفارغ الصبر. فلم تشهد ألمانيا نمواً متتالياً لمدة فصلين منذ ما قبل أزمة الطاقة التي أضرّت بقطاعها الصناعي. بينما شهدت أوروبا موسمي شتاء معتدلين في السنوات الأخيرة، قد تؤدي التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق هذا الموسم إلى زيادة المنافسة مع آسيا على الوقود، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في الدول التي لا تستطيع تحمّل ارتفاع الأسعار.

قال إيرا جوزيف، زميل في“مركز سياسة الطاقة العالمية” بجامعة كولومبيا:“تحاول السوق بناء قدرات جديدة غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة. وهذا ليس سهلاً”.

عوامل تأخيرات الغاز

ترجع التأخيرات إلى عدة عوامل، منها تمديد أعمال الإنشاءات في مشاريع التسييل في تكساس والمكسيك، والعقوبات الغربية التي تعيق مصنع“أركتيك إل إن جي 2” في القطب الشمالي الروسي. وفي الوقت ذاته، يتزايد الطلب العالمي، ويدخل مشترون جدد، حيث أصبحت مصر مستورداً صافياً هذا العام، بعد مشاكل في الإنتاج وصيف حار للغاية.

من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العام المقبل مقارنة بعام 2024، جزئياً نتيجة التحول التدريجي إلى الغاز في قطاعي الطاقة والنقل في آسيا، وفقاً لما صرحت به فلورنس شميت، استراتيجية الطاقة في“رابوبنك”. أشارت إلى أن أي إضافات إلى الإمدادات في النصف الثاني من عام 2025 قد تأتي متأخرة جداً لتلبية الطلب المتزايد.

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 في تحديثها الأسبوع الماضي. وأفادت في تقريرها الفصلي بأن الإنتاج العالمي سيصل إلى ما يقارب 580 مليار متر مكعب في 2025، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تجاوزت 600 مليار متر مكعب.

كما سيكون التخفيف محدوداً في العام التالي، وفقاً لشركة“وود ماكنزي”، التي خفضت تقديراتها للإمدادات الإضافية بنحو 16% مقارنة بحسابات أجريت قبل ستة أشهر.

قال لوكاس شميت، محلل في“وود ماكنزي”:“ما زال هذا يمثل زيادة سنوية كبيرة، لذا فإن الضغط التنازلي على الأسعار يبقى محوراً رئيسياً لعام 2026. ومع ذلك، فإن التأخيرات جعلت الانخفاض المتوقع في الأسعار أقل وضوحاً مما كان عليه في بداية العام”.

على الرغم من أن أسعار الغاز الحالية انخفضت بشكل كبير عن الذروات التي شهدتها في عام 2022، إلا أن العقود الآجلة القياسية في أوروبا لا تزال تقارب ضعف مستوياتها قبل الأزمة، عندما خفضت روسيا تدفق الغاز عبر الأنابيب إلى المنطقة. ويعود السبب جزئياً إلى الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، حيث تنافس أوروبا الآن المشترين من جميع أنحاء العالم، وتتجه الإمدادات إلى المزايد الأعلى.

ارتفاع الطلب على الغاز

الأمر الأكثر إثارة هو أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بحلول نهاية العقد، مع ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى مراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

وتوقعت“ماكنزي” أن تشكل متطلبات الذكاء الاصطناعي 5% من احتياجات الطاقة في أوروبا بحلول عام 2030، بينما تتوقع“بلاك روك” (BlackRock) زيادة استهلاك الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 50% خلال السنوات العشر القادمة. كما قد يرتفع الطلب على الغاز في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول 2030 مقارنة بالمستويات الحالية، وفقاً لتقديرات“بلومبرغ إنتليجنس”.

قال مارك سيمونز، رئيس قسم توليد الغاز والطاقة في“توتال إنرجيز”، في مؤتمر حديث في لندن:“لم نشهد نمواً كبيراً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لكن الطلب كان في ارتفاع”. وأضاف أن السوق“ضيقة إلى حد ما، ونتيجة لذلك، تظل أسعار الغاز الأوروبي مرتفعة، حيث يشعر المتداولون بالقلق مما قد يحدث في فصل الشتاء”.

تواجه الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، تحديات في إضافة مرافق تصدير جديدة إلى جانب المشاريع التي تمت الموافقة عليها حالياً، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتحديات التنظيمية، بدءاً من توقف التصاريح الذي فرضته إدارة الرئيس جو بايدن إلى المحاكم التي تلغي التصاريح.

أما قطر، المنتج الكبير الآخر، فمن المتوقع أن تزيد صادراتها بأكثر من 80% بحلول عام 2030، لكنها لا تزال بحاجة إلى بضع سنوات لإنتاج أول دفعة إضافية من الوقود.

تواجه الدول الصغيرة الموردة أيضاً رياحاً معاكسة. فقد توقفت المشاريع الكبرى في موزمبيق بسبب هجمات تمرد تدعمه جماعة“داعش”. كما تعثرت الجهود لزيادة الإنتاج في بابوا غينيا الجديدة ونيجيريا، في حين تواجه بعض المنشآت العالمية القديمة تراجعاً في الإنتاج.

فترة ارتفاع أسعار أطول

بالنسبة للمتداولين العالميين مثل“توتال إنرجيز”، التي تشارك في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأستراليا وأنغولا، فإن ذلك يعني فترة أطول من ارتفاع الأسعار التي تدعم الأرباح التجارية. قال الرئيس التنفيذي لـ”توتال إنرجيز” باتريك بويانيه في إشارة إلى مستويات أسعار الغاز الحالية:“السوق كما هي اليوم جيدة”.

لكن بالنسبة للدول النامية في العالم، يعني ذلك التنافس مع الدول الأكثر ثراءً للحصول على شحنات الوقود باهظة الثمن. وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إعاقة جهود دول مثل باكستان وتايلندا لتأمين الشحنات التي تحتاجها لتحفيز اقتصاداتها. كما من المتوقع أن تدخل ماليزيا وإندونيسيا السوق كمستوردين صافيين مع نفاد احتياطياتهما.

قال سول كافونيك، محلل الطاقة في شركة الأبحاث الأسترالية“إم إس تي ماركي” (MST Marquee) :“إذا استمر الطلب في الارتفاع، مدفوعاً بتحسن الظروف الاقتصادية العامة وعقد طلبات جديدة مثل مراكز البيانات، فقد ينتهي أي فائض في العرض في عامي 2027 و2028 بشكل كامل”.





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