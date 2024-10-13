مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 10% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن سوق سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين استمر في تحقيق نمو قوي خلال شهر سبتمبر الماضي، بحجم مبيعات تجزئة سجل 1.12 مليون وحدة.

وأضافت الجمعية، اليوم الأحد، أن الرقم المسجل يمثل زيادة بنسبة 50.9% على أساس سنوي، وقفزة بنسبة 9.6% عن الشهر الأسبق.

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وسجل إنتاج سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في شهر سبتمبر الماضي حوالي 1.22 مليون وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 51.5% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 16.2% عن الشهر الأسبق.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع معدل انتشار سيارات الطاقة الجديدة، وهو مقياس لرواج السيارات المذكورة بالسوق المحلية إلى 53.3 % الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة 7.13 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 37.4% عن العام السابق.

وعلى صعيد التصدير، شحنت الصين 105 آلاف سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة الشهر الماضي، بزيادة 19.3% على أساس سنوي و6% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وقالت الجمعية، إن إجمالي صادرات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة سجل 968 ألف وحدة خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، متضيقا عن الانخفاض المسجل بـ0.7% في الشهر السابق، بحسب البيانات.

وازداد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم بـ0.4% على أساس سنوي في سبتمبر.

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