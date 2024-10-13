مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 10% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن سوق سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين استمر في تحقيق نمو قوي خلال شهر سبتمبر الماضي، بحجم مبيعات تجزئة سجل 1.12 مليون وحدة.
وأضافت الجمعية، اليوم الأحد، أن الرقم المسجل يمثل زيادة بنسبة 50.9% على أساس سنوي، وقفزة بنسبة 9.6% عن الشهر الأسبق.
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وسجل إنتاج سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في شهر سبتمبر الماضي حوالي 1.22 مليون وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 51.5% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 16.2% عن الشهر الأسبق.
وأشارت البيانات، إلى ارتفاع معدل انتشار سيارات الطاقة الجديدة، وهو مقياس لرواج السيارات المذكورة بالسوق المحلية إلى 53.3 % الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة 7.13 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 37.4% عن العام السابق.
وعلى صعيد التصدير، شحنت الصين 105 آلاف سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة الشهر الماضي، بزيادة 19.3% على أساس سنوي و6% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وقالت الجمعية، إن إجمالي صادرات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة سجل 968 ألف وحدة خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة 30.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، متضيقا عن الانخفاض المسجل بـ0.7% في الشهر السابق، بحسب البيانات.
وازداد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم بـ0.4% على أساس سنوي في سبتمبر.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108773584
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