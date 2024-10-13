إندونيسيا تطلب من أبل وجوجل حجب تطبيق تيمو الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت إندونيسيا من شركتي جوجل وأبل حجب تطبيق تيمو الصيني للتجارة الإلكترونية للأزياء، سريع الانتشار، من متجر التطبيقات التابع لكل شركة.

وقال الاتصالات بودي أري سيتيادي لوكالة رويترز إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد بشكل استباقي من المنتجات الرخيصة التي تقدمها تيمو التابعة لشركة بي دي دي هولدينجز، على الرغم من أن السلطات لم تعثر حتى الآن على أي معاملات من قبل سكانها على المنصة.

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أثار النمو السريع لشركة تيمو التدقيق في نموذج أعمالها منخفض التكلفة لإرسال الطرود إلى العملاء من الصين من قبل العديد من البلدان.

وقال بودي إن نموذج أعمال تيمو الذي يربط المستهلكين مباشرة بالمصانع في الصين من أجل خفض الأسعار بشكل كبير ((منافسة غير صحية)).

وأضاف الوزير ((لسنا هنا لحماية التجارة الإلكترونية، لكننا نحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك الملايين الذين يجب أن نحميهم)).

وتابع الوزير أن جاكرتا ستمنع أيضاً أي استثمار من جانب تيمو في التجارة الإلكترونية المحلية إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، مضيفاً أنه لم يسمع عن أي خطة من هذا القبيل.

وقال بودي أيضاً إن الحكومة تخطط لطلب حظر مماثل لخدمة التسوق الصينية شي إن.

ولم تستجب تيمو وأبل وجوجل لطلبات التعليق.

وقال متحدث باسم الشركة إن (شي إن) قالت إنها لا تدير عمليات في إندونيسيا.

أجبرت إندونيسيا منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك على إغلاق خدمة التجارة الإلكترونية في البلاد العام الماضي لحماية التجار المحليين وبيانات المستخدمين.

وبعد أشهر، وافقت تيك توك على شراء حصة أغلبية في وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمجموعة التكنولوجيا الإندونيسية جوتو من أجل البقاء في أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن يتوسع قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا إلى نحو 160 مليار دولار بحلول عام 2030 من 62 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن غوغل والمستثمر الحكومي السنغافوري تيمسيك هولدينجز وشركة الاستشارات باين آند كو.





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