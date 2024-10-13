إندونيسيا تطلب من أبل وجوجل حجب تطبيق تيمو الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلبت إندونيسيا من شركتي جوجل وأبل حجب تطبيق تيمو الصيني للتجارة الإلكترونية للأزياء، سريع الانتشار، من متجر التطبيقات التابع لكل شركة.
وقال وزير الاتصالات بودي أري سيتيادي لوكالة رويترز إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد بشكل استباقي من المنتجات الرخيصة التي تقدمها تيمو التابعة لشركة بي دي دي هولدينجز، على الرغم من أن السلطات لم تعثر حتى الآن على أي معاملات من قبل سكانها على المنصة.
موضوعات متعلقة
تفاقم ضغوط التضخم في الصين.. والمستثمرون يسعون لمزيد من التحفيز التضخم السنوي في روسيا ينخفض إلى 8.6% خلال سبتمبر مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 10% خلال سبتمبر
أثار النمو السريع لشركة تيمو التدقيق في نموذج أعمالها منخفض التكلفة لإرسال الطرود إلى العملاء من الصين من قبل العديد من البلدان.
وقال بودي إن نموذج أعمال تيمو الذي يربط المستهلكين مباشرة بالمصانع في الصين من أجل خفض الأسعار بشكل كبير ((منافسة غير صحية)).
وأضاف الوزير ((لسنا هنا لحماية التجارة الإلكترونية، لكننا نحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك الملايين الذين يجب أن نحميهم)).
وتابع الوزير أن جاكرتا ستمنع أيضاً أي استثمار من جانب تيمو في التجارة الإلكترونية المحلية إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، مضيفاً أنه لم يسمع عن أي خطة من هذا القبيل.
وقال بودي أيضاً إن الحكومة تخطط لطلب حظر مماثل لخدمة التسوق الصينية شي إن.
ولم تستجب تيمو وأبل وجوجل لطلبات التعليق.
وقال متحدث باسم الشركة إن (شي إن) قالت إنها لا تدير عمليات في إندونيسيا.
أجبرت إندونيسيا منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك على إغلاق خدمة التجارة الإلكترونية في البلاد العام الماضي لحماية التجار المحليين وبيانات المستخدمين.
وبعد أشهر، وافقت تيك توك على شراء حصة أغلبية في وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمجموعة التكنولوجيا الإندونيسية جوتو من أجل البقاء في أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
ومن المتوقع أن يتوسع قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا إلى نحو 160 مليار دولار بحلول عام 2030 من 62 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن غوغل والمستثمر الحكومي السنغافوري تيمسيك هولدينجز وشركة الاستشارات باين آند كو.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108773583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.