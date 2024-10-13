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المصرية للاتصالات تعين وائل حنفي نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية - جريدة البورصة

10/13/2024 4:28:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة المصرية للاتصالات، عن تعيين نائب للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

وتقرر تعيين وائل حنفي محمود نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

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وتراجعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.51 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 37.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 28.13 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة“المصرية للاتصالات” بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.88 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.81 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.

وزادت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 17.48 مليار جنيه، مقابل 13.95 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.

وقعت شركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات (المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض).

وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.

وقامت الشركة في عام 2023 بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.

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