المصرية للاتصالات تعين وائل حنفي نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة المصرية للاتصالات، عن تعيين نائب للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
وتقرر تعيين وائل حنفي محمود نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
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وتراجعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.51 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 37.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 28.13 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة“المصرية للاتصالات” بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.88 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.81 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.
وزادت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 17.48 مليار جنيه، مقابل 13.95 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.
وقعت شركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات (المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض).
وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
وقامت الشركة في عام 2023 بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
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