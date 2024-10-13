بكل فخر صنع في مصر تحصل على الاعتماد من إيجاك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وحدة منح علامة“بكل فخر صنع في مصر” المنشأة داخل مركز تحديث الصناعة، إنها حصلت على الموافقة باعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد“إيجاك”، في مجال منح شهادات العمليات للمنتجات ووفقاً لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17065:2015.
وذكر بيان صادر عن مركز تحديث الصناعة، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري ولمدة أربعة أعوام، وذلك بعد قيام لجنة التقييم من المجلس بحضور عدة زيارات فعلية برفقة فريق التقييم الخاص بوحدة منح العلامة لتقييم المنشآت الراغبة في الحصول على العلامة، وكذلك قيام اللجنة بتقييم نظم وإجراءات الجودة المطبقة داخل وحدة منح العلامة والتي تمت علي مدار عدة أيام.
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وأضاف أنه بحصول وحدة اعتماد علامة“بكل فخر صنع في مصر” على اعتراف المجلس الوطني للاعتماد؛ ستحظى شهادات الاعتماد والعلامات الصادرة للمنشآت الصناعية من وحدة منح العلامة بالاعتراف المحلي والدولي، وهي خطوة كبرى لمصر نحو اعتماد علامة“بكل فخر صنع في مصر” المسجلة باسم وزارة الصناعة لتكون علامة جودة تجارية معترف بها محليًا ودوليًا من جهات الاعتماد الدولية، ليكون للمنتج المصري الذي يتم إنتاجه على أرض مصر علامة تجارية تميزه ومعترف بها دوليًا.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108773581
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