بكل فخر صنع في مصر تحصل على الاعتماد من إيجاك

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وحدة منح علامة“بكل فخر صنع في مصر” المنشأة داخل مركز تحديث الصناعة، إنها حصلت على الموافقة باعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد“إيجاك”، في مجال منح شهادات العمليات للمنتجات ووفقاً لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17065:2015.

وذكر بيان صادر عن مركز تحديث الصناعة، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة المستقلة للاعتماد اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري ولمدة أربعة أعوام، وذلك بعد قيام لجنة التقييم من المجلس بحضور عدة زيارات فعلية برفقة فريق التقييم الخاص بوحدة منح العلامة لتقييم المنشآت الراغبة في الحصول على العلامة، وكذلك قيام اللجنة بتقييم نظم وإجراءات الجودة المطبقة داخل وحدة منح العلامة والتي تمت علي مدار عدة أيام.

موضوعاتخالد حنفي: القطاع الخاص العربي يسهم بـ75% في الناتج المحلي الإجمالي مركز“تغير المناخ” يوضح أفضل توقيت لزراعة القمح مصر تقترب من تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية

وأضاف أنه بحصول وحدة اعتماد علامة“بكل فخر صنع في مصر” على اعتراف المجلس الوطني للاعتماد؛ ستحظى شهادات الاعتماد والعلامات الصادرة للمنشآت الصناعية من وحدة منح العلامة بالاعتراف المحلي والدولي، وهي خطوة كبرى لمصر نحو اعتماد علامة“بكل فخر صنع في مصر” المسجلة باسم وزارة الصناعة لتكون علامة جودة تجارية معترف بها محليًا ودوليًا من جهات الاعتماد الدولية، ليكون للمنتج المصري الذي يتم إنتاجه على أرض مصر علامة تجارية تميزه ومعترف بها دوليًا.

المصدر: