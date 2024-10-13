التضخم السنوي في روسيا ينخفض إلى 8.6% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجل معدل التضخم في روسيا انخفاضا ليصل إلى 8.6% على أساس سنوي، في شهر سبتمبر، لكن هذا التراجع جاء أقل قليلاً من المتوقع.

وأظهرت نتائج البيانات التى نشرتها هيئة الاحصاء الفيدرالية الروسية“روس ستات”، اليوم الأحد، أن الضغوط على الأسعار الأساسية لا تزال تتباطأ ببطء شديد، وفق ما نقلته منصة“البلقان” الاخبارية.

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ويتوقع المحللون أن يقوم الروسي برفع أسعار الفائدة من 19% إلى 20% في وقت لاحق من هذا الشهر عقب اجتماعه المتوقع في 25 أكتوبر الجاري.

وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في مؤسسة“كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث الاقتصادية:“الانخفاض كان من 9.1% على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا، لكنه جاء أعلى من التوقعات العامة التي كانت تشير إلى نسبة 8.5%، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5%.

وأظهرت البيانات، أن تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية والخدمات قد تباطأ جميعها الشهر الماضي، على الرغم من أن التضخم في قطاع الخدمات انخفض بشكل طفيف من 11.7% على أساس سنوي إلى 11.6%”.

وأضاف بيتش:“في ظل هذه المعطيات، نعتقد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية إلى 20% بات مرجحًا بشكل كبير”.

كما أظهر مقياس“روس ستات” للتضخم الأساسي، الذي يشمل بعض المواد الغذائية، تراجعاً طفيفاً من 8.4% على أساس سنوي إلى 8.3%.

ووفقًا لمعدلات شهرية معدلة موسمياً، تُقدر كابيتال إيكونوميكس أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بمعدل سنوي يفوق 8%.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي نبرة أكثر تشددًا، مشيرة إلى أن رفع آخر لأسعار الفائدة قد يكون واردًا في الاجتماع المقبل للبنك في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن التضخم يسجل مستويات أعلى قليلاً من توقعات البنك المركزي لنهاية عام 2024 التي تتراوح بين 6.5% و7%.

كما أن تحقيق هدف التضخم لنهاية عام 2025، الذي يتراوح بين 4% و4.5% أصبح يبدو أكثر صعوبة، خاصة في ضوء الميزانية الفيدرالية لعام 2025 التي تقترح زيادة الإنفاق بنسبة 13% في العام المقبل.

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