تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات اليوم الأحد تراجع جماعى لمؤشرات المصرية، بقيم تداولات 304.7 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 30602.96 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1% ليصل إلى 3176.99 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 7456.76 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10601.97 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.7% ليصل لمستوى 37832 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 304.7 مليون جنيه، من خلال تداول 39.4 مليون سهم، بتنفيذ 9.86 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهما، وتراجع 18 سهم في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.18 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة 19.4 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 22.8 مليون جنيه.