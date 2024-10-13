تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات اليوم الأحد تراجع جماعى لمؤشرات البورصة
المصرية، بقيم تداولات 304.7 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 30602.96 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1% ليصل إلى 3176.99 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 7456.76 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10601.97 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.7% ليصل لمستوى 37832 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 304.7 مليون جنيه، من خلال تداول 39.4 مليون سهم، بتنفيذ 9.86 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهما، وتراجع 18 سهم في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.18 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة 19.4 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 22.8 مليون جنيه.
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