بنك القاهرة يمنح كريدت 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة كريدت لتمويل المشروعات، التابعة لمجموعة جى بى كابيتال، عن حصولها على تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من بنك القاهرة.
وقالت الشركة، فى بيان، إن التمويل يأتى فى إطار التزام الشركة بدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلعب دوراً حيوياً فى تعزيز الاقتصاد المصرى.
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وتابع البيان:“من المتوقع أن يسهم هذا التمويل فى توفير موارد مالية إضافية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية، كما أن هذا التمويل سيساعد فى خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة”.
وقال أحمد إمام، العضو المنتدب لشركة كريدت لتمويل المشروعات، إن هذا التمويل يعد خطوة استراتيجية نحو دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل عصب الاقتصاد المصرى، ونحن ملتزمون بتقديم الحلول المالية التى تلبى احتياجات عملائنا وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم.
وأوضح أن“كريدت” تلتزم بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التى تسهم فى تحقيق تطلعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية بأعلى درجات المرونة والسرعة، وتحسين تجربة العملاء وضمان نجاح مشاريعهم.
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