Sunday, 13 October 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك القاهرة يمنح كريدت 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة - جريدة البورصة

10/13/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة كريدت لتمويل المشروعات، التابعة لمجموعة جى بى كابيتال، عن حصولها على تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من بنك القاهرة.

وقالت الشركة، فى بيان، إن التمويل يأتى فى إطار التزام الشركة بدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلعب دوراً حيوياً فى تعزيز الاقتصاد المصرى.

موضوعات متعلقة تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد “المصرية للاتصالات” تعين وائل حنفي نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المالية “جدوى” تشتري 180 ألف سهم خزينة

وتابع البيان:“من المتوقع أن يسهم هذا التمويل فى توفير موارد مالية إضافية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية، كما أن هذا التمويل سيساعد فى خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة”.

وقال أحمد إمام، العضو المنتدب لشركة كريدت لتمويل المشروعات، إن هذا التمويل يعد خطوة استراتيجية نحو دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل عصب الاقتصاد المصرى، ونحن ملتزمون بتقديم الحلول المالية التى تلبى احتياجات عملائنا وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

وأوضح أن“كريدت” تلتزم بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التى تسهم فى تحقيق تطلعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية بأعلى درجات المرونة والسرعة، وتحسين تجربة العملاء وضمان نجاح مشاريعهم.

MENAFN13102024000202011048ID1108773577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث