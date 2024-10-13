بنك القاهرة يمنح كريدت 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة كريدت لتمويل المشروعات، التابعة لمجموعة جى بى كابيتال، عن حصولها على تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من بنك القاهرة.

وقالت الشركة، فى بيان، إن التمويل يأتى فى إطار التزام الشركة بدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلعب دوراً حيوياً فى تعزيز الاقتصاد المصرى.

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وتابع البيان:“من المتوقع أن يسهم هذا التمويل فى توفير موارد مالية إضافية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على التوسع وزيادة قدرتها الإنتاجية، كما أن هذا التمويل سيساعد فى خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة”.

وقال أحمد إمام، العضو المنتدب لشركة كريدت لتمويل المشروعات، إن هذا التمويل يعد خطوة استراتيجية نحو دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل عصب الاقتصاد المصرى، ونحن ملتزمون بتقديم الحلول المالية التى تلبى احتياجات عملائنا وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

وأوضح أن“كريدت” تلتزم بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التى تسهم فى تحقيق تطلعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية بأعلى درجات المرونة والسرعة، وتحسين تجربة العملاء وضمان نجاح مشاريعهم.