تفتتح دانوب هوم أكبر صالة عرض للديكورات الداخلية والخارجية في مصفح بأبوظبي

(MENAFN
- afrinislampanasian)
التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024
أعلنت دانوب هوم، أكبر بائع تجزئة للديكور الداخلي ومنتجات تحسين المنزل في الشرق الأوسط، اليوم عن أكبر صالة عرض لها في مصفح بأبوظبي، والتي تمتد على مساحة 120 ألف قدم مربع، والتي ستلبي احتياجات مجتمع سكني أوسع وتساعد أصحاب المنازل الحاليين للحصول على منتجات أفضل لتتناسب مع نمط حياتهم.
إنها أكبر صالة عرض في أبو ظبي تقدم حلاً شاملاً لجميع الأثاث والأدوات الصحية والبلاط والديكور المنزلي والمفروشات بالإضافة إلى الاستشارة والتصميم المخصص والتسليم. يمكن للعملاء الذين يمتلكون فيلات وشقق أيضًا طلب إعادة تصميم كاملة للديكورات الداخلية لمنازلهم من خلال استشارة تصميم جديدة تمامًا وتنفيذها مع فريق دانوب هوم المحترف.
تم الكشف عن المتجر المحدث بحضور كبار الضيوف سعادة/ حميد اليماحي، مدير مشاريع العين، الذين أشادوا بالنمو المستدام لدانوب هوم لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية لتحسين المنزل في الإمارات العربية المتحدة.
دانوب هوم، قسم من مجموعة دانوب التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تتفوق في مجال تطوير العقارات وأعمال مواد البناء، تقدم أوسع مجموعة من أكثر من 25000 منتج تتراوح من البلاط والحمام والمطبخ المخصص والأثاث وألواح الجدران وحلول الحدائق الخارجية، إلى ديكور المنزل الكامل وحلول الإضاءة - كل ذلك تحت سقف واحد.
يقول أنيس ساجان، نائب رئيس مجموعة دانوب: "لدينا رؤية لتحويل دانوب هوم إلى علامة تجارية عالمية حقًا من خلال الدخول في أكثر من 50 دولة من خلال الشراكات واتفاقية الامتياز". "بهذه الطريقة، يمكن للشركات في تلك البلدان الاستفادة من خبرتنا في الحصول على منتجات عالية الجودة وبناء محفظة منتجات قوية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتنامية.
"كجزء من خطتنا الطموحة للنمو والاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات الأثاث المنزلي في المنطقة، قمنا بتوسيع صالة عرضنا في مصفح أبوظبي لتصبح وجهة تسوق عالمية المستوى بمساحة 120 ألف قدم مربع.
تستورد دانوب هوم منتجاتها من أكثر من 23 دولة بعد إجراء فحوصات شاملة للجودة والمتانة. كما تتصدر العلامة التجارية باعتبارها أكبر بائع تجزئة للأثاث الخارجي وإكسسوارات الحدائق في المنطقة. ولديها نظام بيئي داخلي للتصميم والتطوير والتخصيص لتحويل المنازل حسب أذواق العملاء. تقدم دانوب هوم منتجات مخصصة مثل حلول المطبخ الحديثة التي تأتي مع ضمان لمدة 30 عامًا.
يقول سيد حبيب، مدير دانوب هوم: "تشهد أبوظبي كمنطقة نموًا هائلاً من حيث حجم الأسر، لذا كان من الضروري للغاية بالنسبة لنا توسيع حجم متجرنا لتلبية متطلبات المتسوقين. سيعرض صالة العرض الجديدة ذات المرافق الموسعة الآن المزيد من أنواع المنتجات، التي تلبي جميع أنماط الحياة. كجزء من مبادرة دانوب هوم أون ويل، يمكن لفريق خبراء التصميم الداخلي لدينا زيارة منازل العملاء في الموقع لفحص وتقديم حلول مخصصة لأصحاب المنازل في أبوظبي.
"بفضل خيارات خطط الدفع السهلة لدينا، يمكن للعملاء شراء المنتجات والدفع على أقساط شهرية سهلة. يمكن للعملاء أيضًا التسوق عبر الإنترنت والحصول على المنتجات التي يتم توصيلها إلى المنزل في أي وقت يناسبهم. ستخلق استراتيجية التوسع لدينا مساحة أكبر لمزيد من المنتجات بالإضافة إلى نشر فريق أكبر لخدمة العملاء بكفاءة.
"تأتي جميع المنتجات مع ضمان يمنح راحة البال للعملاء. من خلال برنامج سكون، يمكن للعملاء زيادة فترة الضمان الخاصة بهم عن طريق دفع مبلغ ضئيل للغاية."
علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء برامج حماة الوطن، وفزعة، وإسعاد الاستفادة من خصومات خاصة على مدار العام.
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