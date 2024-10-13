تصريح سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
التاريخ
10/13/2024 4:14:03 AM
(MENAFN
- Orient Planet Group) "نشهد اليوم إنجازاً جديداً يجسد التزام قيادتنا الرشيدة بمواصلة إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز القطاع الزراعي ودعم استدامة البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونشيد بإطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" وتأسيس "المركز الزراعي الوطني" اللذين يشكلان خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة وحماية المناخ."
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