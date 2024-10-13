اختتام أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني

(MENAFN
- Mofpresscenter) بودابست - 11 أكتوبر 2024: اختتمت اليوم أعمال الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقدة في العاصمة الهنغارية بودابست، حيث ترأس الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان السعد المنيفي، فيما ترأس الجانب الهنغاري سعادة نائب وزير الدفاع في هنغاريا السيد/ تماش فارجا، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية لكلا الجانبين.
وفي كلمة لها، أشارت سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل السعد المنيفي إلى أنه في ظل الجهود الحكومية المشتركة لتحقيق الرؤية التنموية للدولة، واهتمام دولة الكويت في بناء علاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة مع مختلف الدول ومنها هنغاريا، حيث سيتم الاحتفال هذا العام بمرور 60 عاماً من بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.
كما تم التباحث مع المسؤولين في هنغاريا حول الفرص المتاحة في مختلف القطاعات والمتمثلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مجال معالجة المياه، والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال إقامة منتديات الأعمال لاستكشاف فرص حقيقية للاستثمار وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانيات المتاحة.
هذا وقد تم الاتفاق على خطط عمل قادمة مع المختصين في هنغاريا تمثل تطلعات العديد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات، وذلك لوضعها موضع التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى قرب فتح خط جوي بين دولة الكويت وهنغاريا، وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين كمخرجات لأعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية الهنغارية.
ومن الجدير بالذكر، فإن اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة هي أحد أدوات تعزيز التعاون والتنوع الاقتصادي الثنائي بين دولة الكويت والدول الأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات في كافة المجالات.
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