سيسكو تعرض ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس جلوبال 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 أكتوبر 2024: تستعرض شركة سيسكو في معرض جيتكس جلوبال 2024 أحدث تقنياتها في مجالات الشبكات والأمن السيبراني والقدرة على المراقبة، والمصممة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع المشهد المتنامي للذكاء الاصطناعي. وكما ستعرض سيسكو من خلال مشاركتها في هذا المعرض العالمي تحت شعار "اجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك"، حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر للعملاء قدرة أفضل على الرؤية ورؤى متعمقة في المجال الرقمية بكامله، وتجمع بين قوة الشبكة وأمانها وأفضل مستويات القدرة على المراقبة.
وكانت المنطقة قد شهدت مؤخراً زيادة كبيرة في الطلب على الذكاء الاصطناعي، وذلك على خلفية التركيز الاستراتيجي المتنامي لحكومات المنطقة على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قوية. ويشير تقرير حديث صادر عن مؤسسة PWC، أنه من المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط مكاسب اقتصادية تصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تبني الذكاء الاصطناعي. ويتوقع التقرير أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.
وفضلاً عن ذلك، توضح نتائج أحدث مؤشر لجاهزية الذكاء الاصطناعي من شركة سيسكو أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي جارٍ على قدم وساق في دولة الإمارات، حيث تمتلك 95% من المؤسسات استراتيجية نشطة للذكاء الاصطناعي أو قيد التطوير، ولكن 7% فقط لديها بنية تحتية متطورة بالكامل لإدارة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي. كما أن 75% من المؤسسات ليست لديها القدرة بعد للكشف عن الهجمات المعادية على نماذج الذكاء الاصطناعي ومنعها.
وفي تعليق له، قال عبد الإله النجاري، مدير عام شركة سيسكو في منطقة الخليج والمشرق العربي: "يعتبر معرض جيتكس مسرعاً رئيسياً للابتكار في المنطقة، وتسلط مشاركتنا هذا العام الضوء على التزامنا بتعزيز نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. وفي حين تسعى الشركات في منطقتنا إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، فإننا فخورون باستعدادنا التام لدعمها في رحلاتها هذه بحلولنا المتطورة التي تضمن تحقيق نتائج حاسمة، وتساعدها على إطلاق فرص جديدة لنمو الأعمال وتعزيز الكفاءة".
إلى ذلك، سيعرض جناح شركة سيسكو مجموعة شاملة من الحلول التي تركز على تعزيز نظام العمل الهجين، وتوفير الحماية عبر الأمن السيبراني، وتعزيز التجربة الرقمية، وتحديث البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، ستقوم شركة سيسكو أيضاً بتقديم عروضٍ توضح من خلالها كيف تساعد العملاء في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والتصنيع.
هذا وستعرض شركة سيسكو أحدث ابتكاراتها إلى جانب شركائها، بما في ذلك إنتل، وإميركوم ، وخدمات أمازون ويب، وألفا داتا، وRed Sift، وزاك لحلول التسويق الإلكتروني، Softserve، وEkahau، وConnect Professional Services، والكثير غيرهم.
تستعرض شركة سيسكو ابتكاراتها في القاعة 22، الجناح C20، وستكون شركة Splunk، وهي شركة تابعة لشركة سيسكو، حاضرة في القاعة 25 - الجناح C10. هذا العام، ستسلط شركة Splunk الضوء على التزامها بدفع عجلة الابتكار، وعرض الحلول التي تعزز المرونة الرقمية وتعزز الأمن السيبراني وتقدم القدرة على المراقبة.
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