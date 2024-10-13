الحكومة الإعلامية في غزة تصدر اتهامًا حادًا ضد الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
) أصدرت الحكومة الإعلامية في غزة اتهامًا حادًا ضد الجيش الإسرائيلي, مدعيةً أنه يقوم بارتكاب أعمال إبادة جماعية في جباليا وشمال قطاع غزة, ووفقًا للمكتب, فإن القوات الإسرائيلية تعرقل جهود فرق الإسعاف والدفاع المدني لاستعادة جثث أكثر من 75 شهيدًا, مما يسهم في حصيلة مأساوية بلغت 285 فردًا خلال ثمانية أيام من النزاع.
وفي بيانهم, أكد المسؤولون في غزة أنه لليوم الثامن على التوالي, تمنع القوات الإسرائيلية الكوادر الطبية من الوصول إلى الجثث, ويعتبرون هذا الحصار جزءًا من حملة أوسع من الفظائع ضد الإنسانية, مدعين أن الجيش ينفذ عمليات قتل متعمدة من خلال قصف
مستهدف لملاجئ ومراكز النزوح, كما يبرز البيان أن النصيب الأكبر من هذه الهجمات يقع على المدنيين, ولا سيما الأطفال والنساء, الذين تأثروا بشكل غير متناسب, علاوة على ذلك, تزعم الحكومة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة من خلال استهداف المستشفيات والمرافق الطبية, وتشير التقارير إلى أن الجيش قد أطلق نيرانًا عشوائية باتجاه هذه المستشفيات, مما أدى إلى شل عملياتها وزيادة الأزمة الإنسانية التي تواجه السكان المحليين.
كما تُحمّل الحكومة في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العنف المستمر واستهداف المدنيين بشكل منهجي, خصوصًا الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء في جباليا وشمال غزة, ردًا على هذه الاتهامات الجادة, قدم المكتب نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي, بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية, لاتخاذ إجراءات لوقف ما يصفونه بأنه إبادة جماعية ومنع المزيد من إراقة الدماء في قطاع غزة, وتُبرز هذه الدعوة العاجلة الحاجة الملحة لزيادة الوعي العالمي والتدخل بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.
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