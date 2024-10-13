وزارة الخزانة الأمريكية يعلن ان نائب وزير الخزانة سيزور لندن

(MENAFN
) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 11اكتوبر, أن وولي أدييمو, نائب وزير
الخزانة, سيزور لندن في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر, تهدف هذه الزيارة إلى تسهيل المناقشات مع كبار المسؤولين البريطانيين بشأن تنفيذ مزيد من العقوبات على روسيا, بالإضافة إلى استراتيجيات استغلال الأصول الروسية المجمدة.
وخلال رحلته, سيعقد أدييمو اجتماعات مع عدد من الشخصيات البارزة, بما في ذلك مستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو, ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي, ووزير الدولة ستيفن داوتي, وفقًا لتقارير من رويترز, ستتركز هذه المناقشات على تعزيز العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة, خاصة في سياق التحديات الجيوسياسية, مثل الدعم المستمر لأوكرانيا في صراعها مع روسيا, ستكون نقطة التركيز الرئيسية لمناقشات أدييمو حول كيفية التعامل مع حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية التي تم تجميدها من قبل الدول الغربية ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا, وقد أشارت وزارة الخزانة إلى أن أدييمو يعتزم تعزيز العقوبات الحالية ضد روسيا, بالإضافة إلى استكشاف سبل لتعطيل القنوات المالية التي تسهل أنشطة إيران ووكلائها.
كما تمثل هذه الزيارة المقبلة أهمية خاصة لأنها تمثل المرة الأولى التي يسافر فيها مسؤول رفيع من وزارة الخزانة الأمريكية إلى المملكة المتحدة منذ تولي كير ستارمر, زعيم حزب العمال, السلطة في يوليو, ومن المهم الإشارة إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد اجتمعت مع نظيرتها البريطانية راشيل ريفز خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل في وقت سابق من هذا العام, من خلال هذه الاجتماعات, تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع المملكة المتحدة بشأن القضايا العالمية الملحة والحفاظ على موقف موحد ضد الأعمال العدائية في الساحة الدوليةز
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