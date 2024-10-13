تقارير من وسائل الإعلام الإسبانية تكشف أن نادي برشلونة يعتزم تسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة لنجومه السابقين

(MENAFN
) كشفت تقارير من وسائل الإعلام الإسبانية أن نادي برشلونة لكرة القدم
يعتزم تسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة لنجومه السابقين, بما في ذلك ليونيل ميسي
وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا, بحلول نهاية الموسم الحالي, تأتي هذه الالتزامات في وقت يواجه فيه النادي تحديات مالية كبيرة, ميسي, الذي يلعب الآن في إنتر ميامي, ترك برشلونة في صيف 2021 بعد مسيرة رائعة, ليلعب بعدها لفترة قصيرة في باريس سان جيرمان قبل الانضمام إلى الدوري
الأمريكي.
وبعد مغادرة ميسي, قام برشلونة تدريجيًا بمعالجة الرواتب المتأخرة المستحقة له ولزملائه السابقين, نشأت هذه المتأخرات خلال جائحة COVID-19 في موسم 2020-2021 عندما وافق اللاعبون طواعية على تخفيض مؤقت لرواتبهم لمساعدة النادي في إدارة صعوباته المالية, وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, فإن خطة برشلونة لإنهاء سداد جميع الرواتب المتأخرة لميسي وبوسكيتس وألبا بحلول نهاية الموسم تُعتبر خطوة حيوية لتخفيف بعض الضغط المالي على إدارة النادي, بينما لن تؤدي تسوية هذه الديون إلى تحسين المرونة المالية لبرشلونة في المدى القصير — نظرًا لأن الرواتب المستحقة مشمولة بالفعل في ميزانية النادي لعام 2021 — إلا أنها ستظل تحد من قدرة النادي على العمل في سوق الانتقالات.
في حين خلال الموسم المتأثر بالجائحة, أبلغ برشلونة عن خسائر ضخمة تقدر بنحو 481 مليون يورو, في مارس 2020, أعلن ميسي علنًا أنه وزملاءه قد اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمئة لضمان تلقي بقية الموظفين في النادي رواتبهم بالكامل خلال الأزمة, في محاولة للتخفيف من مشكلاته المالية, أعلن برشلونة العام الماضي عن تفعيل رافعة اقتصادية ثالثة, والتي تضمنت بيع 24, 5بالمئة من استوديوهات النادي الإنتاجية لشركة "سوسيوس" مقابل 100 مليون يورو, تعتبر هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى إخراج النادي من مشاكله الاقتصادية واستعادة صحته المالية.
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