صندوق النقد الدولي يعلن عن النجاح في إتمام المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممتد مع حكومة الأردن

(MENAFN
) أعلنت صندوق النقد الدولي(أي ام اف) مؤخرًا عن النجاح في إتمام المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممتد مع حكومة الأردن, مما يبرز مرونة واستقرار الاقتصاد الأردني, تأتي هذه الإشادة في وقت يواجه فيه الأردن تحديات كبيرة نتيجة التصاعد في النزاعات الإقليمية, مما يمثل تأكيدًا قويًا على قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل الضغوط الخارجية والتكيف مع الظروف الصعبة.
كما يشير الخبراء إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها الأردن في السنوات الأخيرة, لقد عززت هذه الإصلاحات, مع السياسات الكلية السليمة والتعديلات الهيكلية الاستراتيجية, الأساس الاقتصادي للبلاد بشكل كبير, لقد لعب البنك المركزي الأردني دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية حكيمة, خاصة في ظل النزاعات الأخيرة التي تشمل إسرائيل في غزة ولبنان, كانت هذه الجهود محورية في تشكيل التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني, من أجل الحفاظ على هذه المرونة والتنقل بشكل فعال في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة, يشدد الخبراء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص, يُوصى بإنشاء مجالس اقتصادية مشتركة تجتمع بانتظام لتقييم الحالة الراهنة للاقتصاد الأردني, وخاصة فيما يتعلق بالتحديات الخارجية, ستركز هذه المجالس على تطوير استراتيجيات مستهدفة لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الإقليمية, مما يسهل التعافي من التراجعات الاقتصادية الكبيرة.
كذلك يعمل الأردن بالفعل على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات, تشمل المبادرات الرئيسية تسريع الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الاقتصاد الوطني, ومعالجة قضايا مثل التهرب الجمركي, وتحسين الامتثال الضريبي, كما تُبذل جهود لتحسين بيئة الأعمال بهدف جذب استثمارات أكبر ورقمنة الخدمات الحكومية, علاوة على ذلك, هناك تركيز قوي على تعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخلق نهج موحد للتعافي والنمو الاقتصادي, من خلال السعي الجاد لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات, يهدف الأردن إلى تقليل الآثار السلبية للتوترات الإقليمية, بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو تنمية اقتصادية مستدامة في المستقبل, تعكس هذه المقاربة الاستباقية الالتزام بالمرونة والتكيف في بيئة جيوسياسية معقدة وسريعة التغير.
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