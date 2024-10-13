شبكة دبي للضيافة تعلن عن مؤتمر أصحاب المصلحة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوفمبر

(MENAFN
) أعلنت شبكة الضيافة عن مؤتمر
أصحاب المصلحة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، المقرر إقامته من 5 إلى 7 نوفمبر 2024 في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، مجموعة أوتوجراف. سيجمع هذا الحدث أكثر من 700 قائد رفيع المستوى ومؤثرين من قطاعي الفنادق والعقارات في المنطقة، حيث سيتم دعوة المشاركين لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات التي تواجه هذه الصناعات.
كما تشهد قطاعات السياحة والضيافة والعقارات في الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ونمو هائل في السياحة. على سبيل المثال، استقبل قطاع السياحة في دبي رقمًا قياسيًا بلغ 9.31 مليون زائر خلال النصف الأول من هذا العام، مما يعكس زيادة بنسبة 8.9 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. وفي الوقت نفسه، تسعى السعودية إلى تعزيز بنيتها التحتية السياحية بهدف جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف السابق الذي كان 100 مليون.
بينما تستمر هذه القطاعات في التطور، سيعمل مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كمنصة لقادة الصناعة لمعالجة التحديات والفرص المقبلة. ستركز المناقشات على دعم الممارسات المستدامة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الابتكار، التي تعتبر حيوية لنمو القطاع. سيشارك المشاركون، بما في ذلك أصحاب الفنادق ومطوري المشاريع الكبرى والمستشارين، خبراتهم وآرائهم لتعزيز تبادل المعرفة.
وعبرت مارتينا بيوركنور، المديرة التنفيذية لشبكة الضيافة، عن حماسها لهذا الحدث، مشيرةً إلى أنه سيكون فرصة ممتازة لصانعي القرار من قطاعي الضيافة والعقارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للتواصل والتعلم من خبراء الصناعة. وأكدت أن التعاون وتبادل المعرفة هما أساسيات لدفع النمو والتقدم في هذه المنطقة التي تشهد توسعًا سريعًا.
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