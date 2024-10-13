حركة الشحن عبر مضيق البوسفور التركي تستأنف الملاحة يوم السبت

(MENAFN
) من المتوقع أن تستأنف حركة الشحن عبر مضيق البوسفور في تركيا في الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش يوم السبت، بعد أن تعرضت لوقف مؤقت بسبب عطل في محرك سفينة شحن. حدثت الحادثة بينما كانت السفينة تسير جنوبًا عبر المضيق، الذي يعد ممرًا حيويًا يمر عبر اسطنبول ويعتبر مهمًا للتجارة البحرية الدولية. أكدت وكالة الشحن "تريبيكا" الجدول الزمني المتوقع لاستئناف الحركة، مما يطمئن الأطراف المعنية بشأن العودة إلى العمليات الطبيعية.
كما كانت "تريبيكا" قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة الشحن، المسماة "بي لاين" والتي ترفع علم بنما، تعرضت لعطل في محركها بالقرب من منطقة كانليجا في المضيق. أثار هذا العطل القلق بشأن سلامة الملاحة البحرية وأدى إلى تدخلات فورية من السلطات المحلية للحد من تأثير ذلك على جداول الشحن. يعد مضيق البوسفور واحدًا من أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية.
واستجابةً لعطل المحرك، تم إرسال سفينة مساعدة على الفور إلى موقع الحادث لمساعدة سفينة الشحن العالقة. تم تجهيز السفينة المساعدة للمساعدة في الإصلاحات وضمان العودة الآمنة للسفينة إلى حالة التشغيل. تسعى السلطات إلى معالجة أي مشكلات متبقية بسرعة، حيث يلعب المضيق دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة والأعمال لكل من تركيا والأسواق الدولية.
كذلك تعد استئناف حركة الشحن أمرًا حيويًا للحفاظ على تدفق السلع، خاصة في منطقة تعتمد بشدة على مضيق البوسفور لمرور النفط والغاز الطبيعي والسلع المختلفة. تعمل السلطات البحرية بجد لضمان اتباع جميع بروتوكولات السلامة وأنه يمكن استئناف العمليات دون مزيد من التعقيدات، مما يتيح استمرار حركة الملاحة بسلاسة في هذا الممر المائي المهم استراتيجيًا.
MENAFN13102024000045015839ID1108773416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.