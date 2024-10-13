وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2024

(MENAFN
) تشارك وزارة تنمية المجتمع في "جيتكس جلوبال 2024" من خلال عرض أحدث منصاتها الرقمية وحلولها المبتكرة. تتماشى هذه المبادرات مع رؤية الوزارة لتمكين الأفراد والمؤسسات من تعزيز جودة الحياة من خلال دمج وترابط أنظمتها وخدماتها، مما يساهم في تحقيق أهداف "نحن الإمارات 2031".
كذلك من بين النقاط البارزة هي "منصة الدعم الاجتماعي الرقمي"، التي تتصل وتتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة. توفر هذه المنصة لوحات معلومات تفاعلية في الوقت الحقيقي لصناع القرار، وتعزز تجربة العملاء من خلال تصميم أكثر من خمسة مسارات مستهدفة لفئات متنوعة من المستخدمين. تصنف المنصة أكثر من مئة شخصية ضمن النظام وتستخدم التكنولوجيا الناشئة لحساب قيمة الدعم تلقائيًا من خلال تحليل البيانات، مما يسهل العمليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. كما تحتوي المنصة على أداة حاسبة تساعد العملاء في فهم إجراءات ومتطلبات الخدمة.
ونتيجةً لهذه الابتكارات، تم تبسيط عملية تقديم الخدمة، حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة من العملاء بنسبة 50 بالمئة، وفي بعض الحالات، حتى 100 بالمئة. هذا التخفيض الكبير في الأوراق يعزز تجربة العملاء بشكل عام ويجعل الوصول إلى الخدمات أكثر كفاءة.
كما تعمل منصة المؤسسات ذات النفع العام كمنصة رقمية وطنية موحدة تهدف إلى تنظيم عمليات المؤسسات في القطاع الثالث. تقدم المنصة واجهات مستخدم وإطارات ترخيص لإدارة العمليات المختلفة للأنظمة، بما في ذلك السجل الوطني الموحد، ونظام التحقق من العملاء، وآليات الامتثال والرقابة للقطاع الثالث.
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