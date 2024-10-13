جيتكس جلوبال 2024 ينطلق غدا في دبي

(MENAFN
) سيبدأ "جيتكس جلوبال 2024"، أكبر حدث تكنولوجي من نوعه في المنطقة، غدًا في دبي، حيث يشهد مشاركة قوية من حكومة دبي من خلال جناح مشترك يضم أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة. وقد أنشأت "دبي الرقمية"، المنظم لجناح الحكومة، منصة مخصصة للذكاء الاصطناعي، مما يبرز أهميته في تعزيز عمليات الحكومة وخدماتها وبرامجها خلال مرحلة التحول الرقمي الحالية.
كذلك سيستضيف جناح حكومة دبي شركاء استراتيجيين رئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك "E." كشريك بلاتيني و"مزادات الإمارات" كشريك ذهبي متميز. وتشمل الشركاء الذهبيين أيضًا مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومطارات دبي و"مورو"، التابعة لدبي الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تضم قائمة الشركاء الفضيين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحلول الأمن "UXI"، و"نتورك إنترناشيونال"، و"دل تكنولوجيز".
وأشار حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، إلى أهمية "جيتكس جلوبال" بوصفه أكثر من مجرد معرض؛ فهو حدث سنوي يحظى بشغف الآلاف من دبي والإمارات وخارجها. وأوضح أهمية الحدث في عرض الإنجازات التكنولوجية من مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياق الثورة الصناعية الرابعة.
كما دعا المنصوري الأطراف المهتمة لزيارة جناح حكومة دبي، معبرًا عن ثقته في أن التجربة ستكون غنية وممتعة للحضور. وأكد أن الجناح سيقدم مشهدًا رقميًا مليئًا بالإنجازات الحالية والبرامج المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا لفائدة الإنسانية، وخاصة في القطاع الحكومي.
MENAFN13102024000045015839ID1108773413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.