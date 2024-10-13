غرفة تجارة دبي تنهي بنجاح أسبوع الاستدامة 2024

(MENAFN
) اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، أسبوع الاستدامة 2024 بنجاح، حيث شهدت مشاركة 526 ممثلاً من مجتمع الأعمال. وركز الأسبوع على استكشاف أدوار الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.
وخلال أسبوع الاستدامة، الذي أقيم من 7 إلى 11 أكتوبر و نظمته مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، أطلقت غرفة تجارة دبي منصة تدريب رقمية تهدف إلى تزويد مجتمع الأعمال المحلي بالمعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بالاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). تم تصميم هذه المنصة لمساعدة الفرق المؤسسية على اكتساب الأدوات اللازمة لتنفيذ ممارسات الاستدامة، وتتضمن مجموعة متنوعة من دورات التدريب الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز مفاهيم الاستدامة.
كذلك كجزء من أسبوع الاستدامة 2024، قامت غرفة تجارة دبي بتكريم 27 شركة رائدة على التزامها بتبني ممارسات الأعمال المستدامة من خلال منحها علامة ESG. كما تضمن الأسبوع النسخة الثانية عشرة من المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي نظمته الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات برعاية وزارة الاقتصاد، والذي ركز على موضوع "الازدهار المستدام: إعادة رسم خريطة الطريق لمستقبل متوازن".
كما كان أسبوع الاستدامة منصة مهمة لجذب مجتمع الأعمال إلى المناقشات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز أهمية دمج الابتكارات الرقمية والممارسات التجارية المسؤولة في عملياتهم.
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