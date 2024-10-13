موانئ دبي العالمية تمضي قدما في مشاركتها في قمة الاستثمار المقبلة في المملكة المتحدة

(MENAFN
) بعد تلقي تأكيدات من الحكومة البريطانية، قررت شركة "دي بي ورلد" المضي قدمًا في مشاركتها في قمة الاستثمار الحكومية في المملكة المتحدة، والتي تتضمن الإعلان عن استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في ميناء "لندن غيتواي". وذكر متحدث باسم "دي بي ورلد" في بيان من لندن: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية مع الحكومة، حصلنا على الوضوح الذي نحتاجه." وأضاف: "نتطلع إلى المشاركة في قمة الاستثمار العالمية يوم الاثنين."
ومن المتوقع أن يشارك سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دي بي ورلد"، في تقديم خطة الاستثمار خلال القمة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء عن مصدر مطلع على الخطة. ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة المستمرة للتوسع في السوق البريطانية.
كما سيتم توجيه الاستثمار البالغ مليار جنيه إسترليني نحو تطوير ميناء "لندن غيتواي" بشكل أكبر. ويعكس هذا الاستثمار ثقة الشركة في المملكة المتحدة كمركز لوجستي رئيسي والتزامها بالاستثمار طويل الأجل في البلاد. يُعتبر "لندن غيتواي" جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد في المملكة المتحدة، حيث يسهم في تسهيل التجارة العالمية.
كذلك منذ بدء عملياتها قبل 11 عامًا، استثمرت "دي بي ورلد" 2 مليار جنيه إسترليني في موقع "لندن غيتواي". ويأتي هذا الاستثمار الجديد ليعزز هذا الأساس، مما يعزز حضور "دي بي ورلد" في المملكة المتحدة ويضمن قدرة الميناء على تلبية احتياجات صناعة الشحن العالمية.
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