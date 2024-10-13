الولايات المتحدة توافق على عودة صاروخ فالكون 9 إلى العمل

(MENAFN
) أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) أنها وافقت على عودة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" إلى العمل. جاء هذا القرار بعد أن راجعت الإدارة وقبلت نتائج التحقيق الذي قادته "سبيس إكس"، بالإضافة إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذت بعد الحادث الذي وقع في 28 سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء.
وكانت "سبيس إكس" قد أجرت تحقيقًا حول فشل المرحلة الثانية من صاروخ "فالكون 9" بعد مهمة ناسا لرواد الفضاء. وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن هذا الفشل أدى إلى إيقاف الصاروخ عن العمل للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر. تسببت المشكلة في سقوط الصاروخ في منطقة من المحيط الهادئ خارج منطقة الأمان المحددة والموافق عليها من قبل الإدارة.
كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، أنها أغلقت التحقيقات التي قادتها "سبيس إكس" في حوادث صواريخ "فالكون 9" التي حدثت خلال مهام "ستارلينك" في شهري يوليو وأغسطس. هذه التحقيقات كانت جزءًا من جهود متواصلة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد وقوع عدة حوادث.
كذلك حققت "سبيس إكس" أرقامًا قياسية في إعادة استخدام الصواريخ، حيث أطلقت صاروخ "فالكون 9" للمرة التاسعة في عام 2021، بنجاح، لإيصال 60 قمرًا صناعيًا من "ستارلينك" إلى المدار قبل أن يعود الصاروخ إلى منصة الهبوط في المحيط الأطلسي. وقد شارك هذا الصاروخ في مهام سابقة لإطلاق أقمار "ستارلينك" الصناعية، بالإضافة إلى مهمة "DM-1". وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن هذه الأقمار الصناعية هي جزء من كوكبة "ستارلينك" المتنامية التي تبنيها "سبيس إكس" لتوفير الاتصال بالإنترنت للمناطق النائية على كوكب الأرض.
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