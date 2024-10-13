الصين تبني أكبر كاشف كروي تحت الأرض في العالم لالتقاط النيوترينوات المراوغة

(MENAFN) قامت الصين ببناء أكبر كاشف كروي تحت الأرض في العالم، يهدف إلى التقاط النيوترينوات، التي تُعرف غالبًا بـ "جسيمات الأشباح". ووفقًا لوكالة أنباء صينية، يقع هذا الجهاز الكروي الشفاف في مقاطعة غوانغدونغ، على عمق 700 متر تحت سطح الأرض. يمتد الجهاز على 12 طابقًا ويبلغ قطره 35.4 مترًا، وهو يقع في طبقة عميقة من الجرانيت. ويُعد الكاشف جزءًا أساسيًا من مرصد جيانغمن للنيوترينوات تحت الأرض، وهو منشأة علمية ضخمة ومعقدة.



كما ذكرت معهد فيزياء الطاقة العالية في الأكاديمية الصينية للعلوم، كما نقلت شينخوا، أن المشروع الذي أطلقته الأكاديمية وحكومة مقاطعة غوانغدونغ في عام 2015، قد دخل مرحلته النهائية. ومن المتوقع أن يكتمل تركيب الجهاز بالكامل بحلول نوفمبر 2024، على أن يصبح المرصد جاهزًا للعمل بشكل كامل بحلول أغسطس 2025. ومن المقرر أن يعمل المرصد لمدة لا تقل عن 30 عامًا، ما يوفر رؤى طويلة الأجل لفهم أسرار النيوترينوات.



كذلك يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تعميق فهم العلماء لتسلسل كتل النيوترينوات. من خلال اكتشاف النيوترينوات القادمة من المفاعلات النووية القريبة في يانغجيانغ وتايشان، يسعى المرصد إلى تحقيق دقة غير مسبوقة تصل إلى 3 بالمئ. وأشار وانغ ييفانغ، كبير العلماء ورئيس معهد فيزياء الطاقة العالية، إلى أن هذا البحث قد يكون له تأثيرات كبيرة على نماذج الكون ودراسات تطور الكون.



وبالإضافة إلى دراسة تسلسل كتل النيوترينوات، سيمكن المرصد العلماء من استكشاف مواضيع رائدة أخرى. وتشمل هذه المواضيع مراقبة المستعرات العظمى، وكذلك اكتشاف النيوترينوات الجوية والشمسية. من المتوقع أن يساهم هذا البحث في مجالات مختلفة من الفيزياء الفلكية وتعميق المعرفة حول الكون.

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