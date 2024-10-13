الصين تبني أكبر كاشف كروي تحت الأرض في العالم لالتقاط النيوترينوات المراوغة

(MENAFN) قامت الصين ببناء أكبر كاشف كروي تحت الأرض في العالم، يهدف إلى التقاط النيوترينوات، التي تُعرف غالبًا بـ "جسيمات الأشباح". ووفقًا لوكالة أنباء صينية، يقع هذا الجهاز الكروي الشفاف في مقاطعة غوانغدونغ، على عمق 700 متر تحت سطح الأرض. يمتد الجهاز على 12 طابقًا ويبلغ قطره 35.4 مترًا، وهو يقع في طبقة عميقة من الجرانيت. ويُعد الكاشف جزءًا أساسيًا من مرصد جيانغمن للنيوترينوات تحت الأرض، وهو منشأة علمية ضخمة ومعقدة.
كما ذكرت معهد فيزياء الطاقة العالية في الأكاديمية الصينية للعلوم، كما نقلت شينخوا، أن المشروع الذي أطلقته الأكاديمية وحكومة مقاطعة غوانغدونغ في عام 2015، قد دخل مرحلته النهائية. ومن المتوقع أن يكتمل تركيب الجهاز بالكامل بحلول نوفمبر 2024، على أن يصبح المرصد جاهزًا للعمل بشكل كامل بحلول أغسطس 2025. ومن المقرر أن يعمل المرصد لمدة لا تقل عن 30 عامًا، ما يوفر رؤى طويلة الأجل لفهم أسرار النيوترينوات.
كذلك يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تعميق فهم العلماء لتسلسل كتل النيوترينوات. من خلال اكتشاف النيوترينوات القادمة من المفاعلات النووية القريبة في يانغجيانغ وتايشان، يسعى المرصد إلى تحقيق دقة غير مسبوقة تصل إلى 3 بالمئ. وأشار وانغ ييفانغ، كبير العلماء ورئيس معهد فيزياء الطاقة العالية، إلى أن هذا البحث قد يكون له تأثيرات كبيرة على نماذج الكون ودراسات تطور الكون.
وبالإضافة إلى دراسة تسلسل كتل النيوترينوات، سيمكن المرصد العلماء من استكشاف مواضيع رائدة أخرى. وتشمل هذه المواضيع مراقبة المستعرات العظمى، وكذلك اكتشاف النيوترينوات الجوية والشمسية. من المتوقع أن يساهم هذا البحث في مجالات مختلفة من الفيزياء الفلكية وتعميق المعرفة حول الكون.
MENAFN13102024000045015839ID1108773407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.