حملات إعلامية عبر شاحنات تجوب الشوارع الأميركية لفضح مجازر الاحتلال بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - أطلقت العديد من المؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، حملات إعلامية ضخمة باستخدام شاحنات تحمل لوحات إعلانية توضح الحقائق للرأي العام الأميركي حول الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتشهد الشبكات الإعلامية الأميركية تغيير واضح للحقائق، وانحياز كامل للرواية الإسرائيلية المضللة حول ما يحصل من مجازر في غزة.

وتسلط هذه الشاحنات التي تجوب الشوارع في واشنطن العاصمة، ونيويورك، وشيكاغو، وكاليفورنيا، الضوء على "الابادة الجماعية" التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بدعم أميركي متواصل منذ تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، بأموال الضرائب التي تدفع من جيوب الأميركيين.