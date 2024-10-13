الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويعرقل حركة المواطنين بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق الحواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة، إذ يواصل إغلاق حاجز عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة النبي صالح.
كما شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.
وفي منطقة الأغوار الشمالية، يشهد حاجزا تياسير والحمرا المؤديين إلى الأغوار، أزمة خانقة وكثافة سير في كلا الاتجاهين، مع تفتيش من قبل جيش الاحتلال للمواطنين والتدقيق في هوياتهم.
كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق كافة الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48.
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