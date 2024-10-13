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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويعرقل حركة المواطنين بالضفة

10/13/2024 3:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق الحواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة، إذ يواصل إغلاق حاجز عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة النبي صالح.

كما شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي منطقة الأغوار الشمالية، يشهد حاجزا تياسير والحمرا المؤديين إلى الأغوار، أزمة خانقة وكثافة سير في كلا الاتجاهين، مع تفتيش من قبل جيش الاحتلال للمواطنين والتدقيق في هوياتهم.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق كافة الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48.

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