مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أقدم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة، عقب هجوم تعرضت له المنطقة منذ صباح أمس.

وأضاف أن المستعمرين هاجموا وقاطفي الزيتون، وطردوهم من المنطقة تحت تهديد السلاح، بحماية جيش الاحتلال.