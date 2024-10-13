Sunday, 13 October 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة

10/13/2024 3:09:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أقدم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة، عقب هجوم تعرضت له المنطقة منذ صباح أمس.

وأضاف أن المستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من المنطقة تحت تهديد السلاح، بحماية جيش الاحتلال.

MENAFN13102024000205011050ID1108773392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث