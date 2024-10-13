مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة

مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة
التاريخ
10/13/2024 3:09:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أقدم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة، عقب هجوم تعرضت له المنطقة منذ صباح أمس.
وأضاف أن المستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من المنطقة تحت تهديد السلاح، بحماية جيش الاحتلال.
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