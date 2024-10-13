السعودية تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة الأونروا في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرياض /PNN أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ادانتها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي، رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
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