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السعودية تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مقر وكالة الأونروا في القدس

10/13/2024 3:09:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض /PNN أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ادانتها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية.


وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي، رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

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