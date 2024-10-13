الاحتلال يعتدي على مواطن من تل أثناء توجهه لقطف الزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مواطن من قرية تل جنوب غرب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي "تل" نعمان رمضان، بأن الاحتلال اعتدى على المواطن إسماعيل محمد رمضان بالضرب، أثناء توجهه إلى قطف ثمار الزيتون عند الجهة الغربية من القرية، ومنعه من العمل في أرضه.
وتشهد قرى وبلدات نابلس تصاعدا في حجم الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ومستعمروه مع دخول موسم قطف الزيتون.
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