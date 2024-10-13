الاحتلال يعتدي على مواطن من تل أثناء توجهه لقطف الزيتون

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مواطن من قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي "تل" نعمان رمضان، بأن الاحتلال اعتدى على المواطن إسماعيل محمد رمضان بالضرب، أثناء توجهه إلى قطف ثمار الزيتون عند الجهة الغربية من القرية، ومنعه من العمل في أرضه.

وتشهد قرى وبلدات نابلس تصاعدا في حجم الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ومستعمروه مع دخول موسم قطف الزيتون.