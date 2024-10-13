الليالي الباردة نسبياً مستمرة بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تُشير آخر التوقعات الصادرة عن كادر التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب، إلى أن المملكة ستبقى خلال الأيام الثلاثة القادمة تحت تأثير أجواء مستقرة بوجه عام، ودرجات حرارة حول المُعدلات، دون وجود أي مؤشرات على هطولات مطرية على مدى الأيام الثلاثة القادمة.
وتوقع المُختصون أن يبقى الطقس مُستقراً بوجه عام نهار يوم الأحد، مع درجات حرارة
تكون حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، أو أعلى بقليل، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين 29 - 27 درجة مئوية في ساعات الظهيرة، مع ظهور لبعض السحب المُتفرقة.
أما في ساعات الليل فيبقى الطقس مُستقراً بوجه عام مع ظهور كميات من السحب المُتفرقة، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً، ويُصبح الطقس بارداً نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمّان لما بين 16 - 17 درجة مئوية، والله أعلم.
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