الليالي الباردة نسبياً مستمرة بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُشير آخر التوقعات الصادرة عن كادر التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب، إلى أن المملكة ستبقى خلال الأيام الثلاثة القادمة تحت تأثير أجواء مستقرة بوجه عام، ودرجات حرارة حول المُعدلات، دون وجود أي مؤشرات على هطولات مطرية على مدى الأيام الثلاثة القادمة.



وتوقع المُختصون أن يبقى الطقس مُستقراً بوجه عام نهار يوم الأحد، مع درجات حرارة

تكون حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، أو أعلى بقليل، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان ما بين 29 - 27 درجة مئوية في ساعات الظهيرة، مع ظهور لبعض السحب المُتفرقة.

أما في ساعات الليل فيبقى الطقس مُستقراً بوجه عام مع ظهور كميات من السحب المُتفرقة، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً، ويُصبح الطقس بارداً نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمّان لما بين 16 - 17 درجة مئوية، والله أعلم.