البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحصد المركز الثاني بمنافسات (مايكرو ماكس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 12 - 10 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف اليوم السبت المركز الثاني في الجولة الثانية من منافسات (مايكرو ماكس) المقامة على مضمار حلبة (الكارتنج) التابعة لحلبة البحرين الدولية.
وشهدت منافسات الجولة الثانية من البطولة مشاركة من جميع الأعمار في ست فئات مختلفة أبرزها (مايكرو ماكس) و(ميني ماكس) و(جونيور ماكس) و(سينيور ماكس) و(ماكس دي دي 2) و(ماكس دي دي 2 ماسترز).
وشارك في الجولة الثانية من البطولة أكثر من 30 متسابقا موهوبا بقيادة كل الفائزين الستة في افتتاح الموسم الذي انطلق الشهر الماضي ومن بينهم طارق صوفي في فئة (مايكرو ماكس) وريان نجار في فئة (ميني ماكس) وناصر ناس في فئة (جونيور ماكس) وتاي ميخيا في فئة (سينيور ماكس) وعبد الله سجاد في فئة (دي دي 2 ماكس) ومحمد المحروس في فئة (دي دي 2 ماسترز).
وينضم إلى طارق في فئته راشد المحروس وعبدالعزيز الصراف في حين تنافس السائقون الآخرون في الفئات الاخرى من البطولة.
ويشهد هذا الموسم انطلاق ثماني جولات من بطولة البحرين (روتاكس ماكس) للكارتنج منها الجولة الثالثة والرابعة في 15 و29 نوفمبر والجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025 ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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