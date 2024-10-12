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البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحصد المركز الثاني بمنافسات (مايكرو ماكس)

10/12/2024 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 10 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف اليوم السبت المركز الثاني في الجولة الثانية من منافسات (مايكرو ماكس) المقامة على مضمار حلبة (الكارتنج) التابعة لحلبة البحرين الدولية.
وشهدت منافسات الجولة الثانية من البطولة مشاركة من جميع الأعمار في ست فئات مختلفة أبرزها (مايكرو ماكس) و(ميني ماكس) و(جونيور ماكس) و(سينيور ماكس) و(ماكس دي دي 2) و(ماكس دي دي 2 ماسترز).
وشارك في الجولة الثانية من البطولة أكثر من 30 متسابقا موهوبا بقيادة كل الفائزين الستة في افتتاح الموسم الذي انطلق الشهر الماضي ومن بينهم طارق صوفي في فئة (مايكرو ماكس) وريان نجار في فئة (ميني ماكس) وناصر ناس في فئة (جونيور ماكس) وتاي ميخيا في فئة (سينيور ماكس) وعبد الله سجاد في فئة (دي دي 2 ماكس) ومحمد المحروس في فئة (دي دي 2 ماسترز).
وينضم إلى طارق في فئته راشد المحروس وعبدالعزيز الصراف في حين تنافس السائقون الآخرون في الفئات الاخرى من البطولة.
ويشهد هذا الموسم انطلاق ثماني جولات من بطولة البحرين (روتاكس ماكس) للكارتنج منها الجولة الثالثة والرابعة في 15 و29 نوفمبر والجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025 ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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