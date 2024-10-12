دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 1701.
وأكدت (الخارجية) في بيان لها أهمية المحافظة على أمن وسلامة أفراد وموظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل كما تشدد على ضرورة التحرك الجاد نحو تحديد المتسببين في تلك الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة.
كما تجدد دولة الكويت دعمها للجمهورية اللبنانية الشقيقة في حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات جادة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. (النهاية) ن م ع / م ص ع
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