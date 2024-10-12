Sunday, 13 October 2024 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)

10/12/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 1701.
وأكدت (الخارجية) في بيان لها أهمية المحافظة على أمن وسلامة أفراد وموظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل كما تشدد على ضرورة التحرك الجاد نحو تحديد المتسببين في تلك الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة.
كما تجدد دولة الكويت دعمها للجمهورية اللبنانية الشقيقة في حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات جادة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. (النهاية) ن م ع / م ص ع

MENAFN12102024000071011013ID1108773200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث