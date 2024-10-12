وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفيا مستجدات الاحداث بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الباكستاني اسحاق دار المستجدات الاقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير بن فرحان من اسحاق دار.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار والامن بالمنطقة. (النهاية)
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