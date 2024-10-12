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قطر تدين بشدة مصادرة الاحتلال الإسرائيلي مقر (أونروا) بالقدس الشرقية

10/12/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم السبت مصادرة الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن استمرار حملة الاستهداف الممنهجة ضد الوكالة تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديدا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وشددت الوزارة على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية (اونروا) تعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها بمن في ذلك العاملون في منظماتها المختلفة مؤكدة في هذا السياق أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي يستوجب تحركا فوريا لمواجهته بحزم.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة (اونروا) انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الخميس الماضي الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في حي (الشيخ جراح) بالقدس الشرقية المحتلة وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية. (النهاية)

س س س / م م ج




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