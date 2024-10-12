قطر تدين بشدة مصادرة الاحتلال الإسرائيلي مقر (أونروا) بالقدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 12 - 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم السبت مصادرة الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن استمرار حملة الاستهداف الممنهجة ضد الوكالة تهدف إلى تفكيكها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديدا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وشددت الوزارة على أن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية (اونروا) تعد حلقة في سلسلة استهداف مستهجن للأمم المتحدة نفسها بمن في ذلك العاملون في منظماتها المختلفة مؤكدة في هذا السياق أن هذا الوضع الخطير يضع المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي يستوجب تحركا فوريا لمواجهته بحزم.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة (اونروا) انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الخميس الماضي الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في حي (الشيخ جراح) بالقدس الشرقية المحتلة وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية. (النهاية)
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