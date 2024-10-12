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الجيش المالي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم (القاعدة)

10/12/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي اليوم السبت أن قواتها قتلت قياديا في فرع تنظيم (القاعدة) بمنطقة (تمبكتو) برفقة عدد من مقاتليه.
وذكرت الهيئة في بيان أن القيادي يدعى جليبيب الأنصاري واسمه الحقيقي العزة ولد يحيى وأن مقتله جاء في إطار الرد القوي للقوات المسلحة المالية على الهجوم الذي تم إحباطه في السادس من أكتوبر الجاري في (بير) بمنطقة (تمبكتو).
وأضافت أن "الأنصاري كان أحد أهم الكوادر التنفيذية لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة (تمبكتو) وأن المعلومات التي تم جمعها وتحليلها أكدت هوية هذا الإرهابي المطلوب منذ فترة طويلة".
واتهمته "بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد السكان بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة وزرع العبوات الناسفة وشن هجمات ضد القوات المسلحة المالية".
وأكدت أن "مطاردة الإرهابيين مستمرة في ظل احترافية وإصرار القوات المسلحة المالية" كما جددت "التزام القوات بتنفيذ كافة الوسائل اللازمة لضمان الأمن والسلام في كامل التراب الوطني".
يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي أعلنت الأربعاء الماضي أن قواتها المسلحة نجحت في صد هجمات متزامنة ضد مواقعها في (بير) و(تمبكتو) شمالي البلاد كاشفة في نفس الوقت عن تحييد عدد كبير من المهاجمين. (النهاية)

م ر / ر ج




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