الجيش المالي يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم (القاعدة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي اليوم السبت أن قواتها قتلت قياديا في فرع تنظيم (القاعدة) بمنطقة (تمبكتو) برفقة عدد من مقاتليه.
وذكرت الهيئة في بيان أن القيادي يدعى جليبيب الأنصاري واسمه الحقيقي العزة ولد يحيى وأن مقتله جاء في إطار الرد القوي للقوات المسلحة المالية على الهجوم الذي تم إحباطه في السادس من أكتوبر الجاري في (بير) بمنطقة (تمبكتو).
وأضافت أن "الأنصاري كان أحد أهم الكوادر التنفيذية لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة (تمبكتو) وأن المعلومات التي تم جمعها وتحليلها أكدت هوية هذا الإرهابي المطلوب منذ فترة طويلة".
واتهمته "بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد السكان بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة وزرع العبوات الناسفة وشن هجمات ضد القوات المسلحة المالية".
وأكدت أن "مطاردة الإرهابيين مستمرة في ظل احترافية وإصرار القوات المسلحة المالية" كما جددت "التزام القوات بتنفيذ كافة الوسائل اللازمة لضمان الأمن والسلام في كامل التراب الوطني".
يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي أعلنت الأربعاء الماضي أن قواتها المسلحة نجحت في صد هجمات متزامنة ضد مواقعها في (بير) و(تمبكتو) شمالي البلاد كاشفة في نفس الوقت عن تحييد عدد كبير من المهاجمين. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN12102024000071011013ID1108773197
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