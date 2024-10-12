السعودية تدين قرار سلطات الاحتلال مصادرة الاراضي المقام عليها مقر (أونروا) في القدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 10 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت استنكارها وبأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في القدس المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع.
وشددت الوزارة على رفضها استهدافات الاحتلال السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر معربة عن دعم المملكة لوكالة (أونروا) في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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