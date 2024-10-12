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السعودية تدين قرار سلطات الاحتلال مصادرة الاراضي المقام عليها مقر (أونروا) في القدس

10/12/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 10 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت استنكارها وبأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في القدس المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع.
وشددت الوزارة على رفضها استهدافات الاحتلال السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر معربة عن دعم المملكة لوكالة (أونروا) في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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