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النسخة الخامسة من موسم الرياض تنطلق والروسي ارتور بيتربييف يفوز بقمة نزالات منافسات (كراون شو داون)

10/12/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 12 - 10 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم السبت فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض وذلك بمنافسات الملاكمة (كراون شو داون) والتي فاز بقمة نزالاتها البطل الروسي ارتور بيتربييف على مواطنه ديميتري بيفول.
واعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق الموسم حيث قال "بدعم وتمكين من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم ينطلق موسم الرياض 2024".
واضاف آل الشيخ "موسم الرياض 2024 استثنائي عالمي يليق بمكانة المملكة والرياض كإحدى أهم الوجهات الترفيهية في العالم".
وشهدت منافسات (كراون شو داون) فوز بيتربييف باغلبية قرار القضاة في منافسات وزن خفيف الثقيل.
كما شهدت المنافسات فوز البطل السعودي محمد العقل على المكسيكي خيسوس غونزاليس في فئة وزن الويلتر فيما تعادل الملاكم البريطاني بن ويتاكر مع مواطنه ليام كاميرون.
وفاز البريطاني فابيو ووردلي على مواطنه فريزر كلارك في منافسات الوزن الثقيل كما فاز الاسترالي جاي أوبتايا بالضربة القاضية في نزال حلبة النار على البريطاني جاك ماسي في فئة الوزن الكروزر.
وحقق البريطاني كريس يوبانك جونيور الفوز على البولندي كاميل سزيريميتا في فئة الوزن المتوسط.
وفي النزال النسائي فازت الاسترالية سكاي نيكولسون على البريطانية رافين تشابمان في مواجهة استثنائية ضمن وزن الريشة. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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