موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما "بتهمة استغلال وظيفتيهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة".
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 219 آخرين في غارات متفرقة للاحتلال الاسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 42175 شهيدا و98336 مصابا منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.
بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن سقوط 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين في محافظة (جبل لبنان) إحداهما على بلدة (المعيصرة) في قضاء (كسروان) والثانية على بلدة (برجا) في قضاء (الشوف).
الجزائر - هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي تعلن أن قواتها قتلت القيادي في فرع تنظيم (القاعدة) بمنطقة (تمبكتو) جليبيب الأنصاري برفقة عدد من مقاتليه وتذكر أن الاسم الحقيقي للقيادي هو العزة ولد يحيى وأنه متهم بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد السكان. (النهاية) ر ج
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