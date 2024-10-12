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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/12/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما "بتهمة استغلال وظيفتيهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة".

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 219 آخرين في غارات متفرقة للاحتلال الاسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية وتقول إن حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 42175 شهيدا و98336 مصابا منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن سقوط 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين في محافظة (جبل لبنان) إحداهما على بلدة (المعيصرة) في قضاء (كسروان) والثانية على بلدة (برجا) في قضاء (الشوف).

الجزائر - هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي تعلن أن قواتها قتلت القيادي في فرع تنظيم (القاعدة) بمنطقة (تمبكتو) جليبيب الأنصاري برفقة عدد من مقاتليه وتذكر أن الاسم الحقيقي للقيادي هو العزة ولد يحيى وأنه متهم بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد السكان. (النهاية) ر ج

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