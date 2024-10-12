تركيا تحجب ((ديسكورد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن بلاده حجبت منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد» ( Discord )، بعدما أشارت محكمة إلى مخاوف بشأن استخدامها من قبل مجموعات متورطة في إساءة معاملة الأطفال.
جاء الحظر بعد منشورات على المنصة تمتدح شاباً أودى بحياة امرأتين شابتين في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار الحادث غضباً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وجدَّد الدعوات إلى فرض قواعد تنظيمية أشد صرامة.
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