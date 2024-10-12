تركيا تحجب ((ديسكورد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬التركي‭ ‬يلماز‭ ‬تونج‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬حجبت‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬ديسكورد‮»‬‭ (‬ Discord ‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أشارت‭ ‬محكمة‭ ‬إلى‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعات‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬إساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الأطفال‭. ‬

جاء‭ ‬الحظر‭ ‬بعد‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬تمتدح‭ ‬شاباً‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬امرأتين‭ ‬شابتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وأثار‭ ‬الحادث‭ ‬غضباً‭ ‬واسعاً‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وجدَّد‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬قواعد‭ ‬تنظيمية‭ ‬أشد‭ ‬صرامة‭.‬