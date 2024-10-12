خلل تقني في ((وورد)) يحذف الملفات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬تقني‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬وورد»؛‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حذف‭ ‬ملفات‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬استرجاعها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬سلة‭ ‬المحذوفات‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬أكدت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬علمها‭ ‬بالمشكلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬أحد‭ ‬موظفيها‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الشركة‭ ‬للدعم‭ ‬والشكاوى،‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬بعد‭ ‬موعداً‭ ‬لحلها،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المستخدمين‭ ‬بشأن‭ ‬أمان‭ ‬ملفاتهم‭.‬

ولكن‭ ‬توصل‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬هذا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الملفات‭ ‬المتضررة‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الخصائص،‭ ‬مثل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مخزنة‭ ‬محلياً‭ ‬على‭ ‬حاسوب‭ ‬المستخدم،‭ ‬وليس‭ ‬مخزنة‭ ‬سحابيا‭.‬