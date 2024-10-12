خلل تقني في ((وورد)) يحذف الملفات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة مايكروسوفت وجود خلل تقني في برنامج «وورد»؛ قد يتسبب في حذف ملفات المستخدمين من دون إمكانية استرجاعها في بعض الحالات عبر «سلة المحذوفات».
وبينما أكدت مايكروسوفت علمها بالمشكلة، بحسب ما ورد في رد أحد موظفيها على بعض الشكاوى في منتدى الشركة للدعم والشكاوى، لم تحدد بعد موعداً لحلها، ما يثير قلق المستخدمين بشأن أمان ملفاتهم.
ولكن توصل بعض المستخدمين إلى عدة طرق يمكن أن تساعد في تجنب وقوع هذا، إذ إن الملفات المتضررة تشترك في بعض الخصائص، مثل أن تكون مخزنة محلياً على حاسوب المستخدم، وليس مخزنة سحابيا.
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