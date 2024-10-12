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ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 5.8 ملايين برميل في أسبوع وتراجع مخزونات البنزين

10/12/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬إدارة
معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‮
‬إن‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬ارتفعت،‭ ‬بينما‭ ‬تراجعت‭ ‬مخزونات‭ ‬البنزين‭ ‬ونواتج‭ ‬التقطير‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬الخام‭ ‬ارتفعت‭ ‬5‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬إلى‭ ‬422‭.‬7‭ ‬مليونا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مقارنة‭ ‬بتوقعات‭ ‬محللين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬بارتفاعها‭ ‬مليوني‭ ‬برميل‭ ‬تقريبا‭.‬

وذكرت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التسليم‭ ‬في‭ ‬كاشينغ‭ ‬بولاية‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬زادت‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وانخفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬مصافي‭ ‬التكرير‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وهبطت‭ ‬معدلات‭ ‬تشغيل‭ ‬المصافي‭ ‬0‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬86‭.‬7 ‭%‬ ‭.‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬إن‭ ‬مخزونات‭ ‬البنزين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نزلت‭ ‬6‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬214‭.‬9‭ ‬مليونا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتوقعات‭ ‬محللين‭ ‬استطلعت‭ ‬رويترز‭ ‬آراءهم‭ ‬بهبوطها‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليون‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬الإدارة‭ ‬تقلص‭ ‬مخزونات‭ ‬نواتج‭ ‬التقطير‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬الديزل‭ ‬وزيت‭ ‬التدفئة‭ ‬3.1‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬إلى‭ ‬118‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬مقابل‭ ‬توقعات‭ ‬بانخفاضها‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭.‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬إن‭ ‬صافي‭ ‬واردات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الخام‭ ‬تراجع‭ ‬305‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

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