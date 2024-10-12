ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 5.8 ملايين برميل في أسبوع وتراجع مخزونات البنزين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قالت إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية
إن مخزونات النفط الخام ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 5.8 ملايين برميل إلى 422.7 مليونا في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعها مليوني برميل تقريبا.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 101 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.9 % في الأسبوع إلى 86.7 % .
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة نزلت 6.3 ملايين برميل في الأسبوع إلى 214.9 مليونا، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.1 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.1 ملايين برميل في الأسبوع إلى 118.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 305 آلاف برميل في اليوم الأسبوع الماضي.
MENAFN12102024000055011008ID1108773165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.