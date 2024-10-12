تقرير دولي: 2.7% نموا في حجم التجارة العالمية للسلع في 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
توقعت «منظمة التجارة العالمية» أن تسجل التجارة العالمية للسلع زيادة بنسبة 2.7 % في عام 2024، وذلك بارتفاع طفيف عن التقدير السابق لها والبالغ 2.6 % ، ما يشير إلى أنها في طريقها إلى التعافي التدريجي رغم المخاطر السلبية المستمرة.
ورجحت المنظمة في تقرير أصدرته الجمعة في جنيف استنادا إلى خبرائها أن يزيد حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 3.0 % في عام 2025 غير أنها حذرت من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، لافتة إلى أن تجارة الخدمات لا تزال تتمتع بتوقعات أكثر إيجابية مقارنة بالسلع وفقا للمؤشرات.
ودعت نجوزى إيويالا المديرة العامة للمنظمة العالم إلى ضرورة اليقظة بشأن التطورات التي يشهدها والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تسجل أوروبا انخفاضا بنسبة 1.4 % في أحجام الصادرات في عام 2024 مع انخفاض الواردات في غضون ذلك بنسبة 2.3 % على أن تشهد آسيا نموا في حجم الصادرات بشكل أسرع من أي منطقة أخرى لترتفع بنسبة تصل إلى 7.4 % في عام 2024.
وأشارت إلى أن أمريكا الجنوبية من جانبها ستتعافى من نقاط الضعف في كل من الصادرات والواردات التي شهدتها في عام 2023 في حين أوضحت أن نمو الصادرات في إفريقيا يتماشى مع الاتجاه العالمي.
غير أن التقرير توقع زيادة صادرات السلع من أقل البلدان نموا بنسبة 1.8 % في عام 2024 ما يمثل تباطؤا عن النمو بنسبة 4.6 % المسجل في عام 2023 وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينتعش نمو الصادرات في عام 2025 ليصل إلى 3.7 % وفي الوقت نفسه تنمو واردات أقل البلدان نموا بنسبة 5.9 % في عام 2024 و5.6 % في عام 2025، وذلك بعد انخفاض بنسبة 4.8 % في عام 2023.
وقال رالف أوسا كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة الدولية في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في جنيف إنه منذ التقرير الأخير للمنظمة حول توقعات التجارة العالمية والذي صدر في أبريل الماضي فقد تباطأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن الأرقام الرئيسية للتجارة العالمية والإنتاج ظلت مستقرة نسبيا فإنه قد حدثت بعض التحولات الملحوظة في التركيبة الإقليمية لنمو التجارة.
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