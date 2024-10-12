تقرير دولي: 2.7% نموا في حجم التجارة العالمية للسلع في 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

توقعت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬للسلع‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬السابق‭ ‬لها‭ ‬والبالغ‭ ‬2‭.‬6 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬التدريجي‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر‭ ‬السلبية‭ ‬المستمرة‭.‬

ورجحت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬خبرائها‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬للسلع‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬0 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬المتزايدة‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬المتزايد‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬يشكلان‭ ‬مخاطر‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التوقعات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجارة‭ ‬الخدمات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمتع‭ ‬بتوقعات‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسلع‭ ‬وفقا‭ ‬للمؤشرات‭.‬

ودعت‭ ‬نجوزى‭ ‬إيويالا‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬اليقظة‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬وطرق‭ ‬الشحن‭.‬

وتوقعت‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أوروبا‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أحجام‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬آسيا‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬لترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬ستتعافى‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬العالمي‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬توقع‭ ‬زيادة‭ ‬صادرات‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬البلدان‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تباطؤا‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينتعش‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تنمو‭ ‬واردات‭ ‬أقل‭ ‬البلدان‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬و5‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬رالف‭ ‬أوسا‭ ‬كبير‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للمنظمة‭ ‬حول‭ ‬توقعات‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬فقد‭ ‬تباطأ‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬وبدأت‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والإنتاج‭ ‬ظلت‭ ‬مستقرة‭ ‬نسبيا‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬حدثت‭ ‬بعض‭ ‬التحولات‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬التركيبة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لنمو‭ ‬التجارة‭.‬