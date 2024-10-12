Sunday, 13 October 2024 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير دولي: 2.7% نموا في حجم التجارة العالمية للسلع في 2024

10/12/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

توقعت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬للسلع‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬السابق‭ ‬لها‭ ‬والبالغ‭ ‬2‭.‬6 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬التدريجي‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر‭ ‬السلبية‭ ‬المستمرة‭.‬

ورجحت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬خبرائها‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬للسلع‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬0 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬المتزايدة‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬المتزايد‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬يشكلان‭ ‬مخاطر‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التوقعات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجارة‭ ‬الخدمات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمتع‭ ‬بتوقعات‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسلع‭ ‬وفقا‭ ‬للمؤشرات‭.‬

ودعت‭ ‬نجوزى‭ ‬إيويالا‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬اليقظة‭ ‬بشأن‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬وطرق‭ ‬الشحن‭.‬

وتوقعت‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬أوروبا‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أحجام‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬آسيا‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬لترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬ستتعافى‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬العالمي‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬توقع‭ ‬زيادة‭ ‬صادرات‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬البلدان‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تباطؤا‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينتعش‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تنمو‭ ‬واردات‭ ‬أقل‭ ‬البلدان‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬و5‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬رالف‭ ‬أوسا‭ ‬كبير‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للمنظمة‭ ‬حول‭ ‬توقعات‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬فقد‭ ‬تباطأ‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬وبدأت‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والإنتاج‭ ‬ظلت‭ ‬مستقرة‭ ‬نسبيا‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬حدثت‭ ‬بعض‭ ‬التحولات‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬التركيبة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لنمو‭ ‬التجارة‭.‬

MENAFN12102024000055011008ID1108773164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث