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حطين خسارة كل أسبوع

10/12/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بات حطين، على موعد مع الخسائر الدورية في دوري الدرجة الثانية بشكل إسبوعي، إذ تجرع الفريق مرارة الخسارة الرابعة على التوالي، وغيابه عن الانتصارات 450 دقيقة متتالية، حصيلة تعادل وحيد، و4 خسائر، في وقت طالب رياضيو جازان بالتدخل العاجل، وإنقاذ الفريق من التخبطات الإدارية والفنية، والتي تسير بالفريق إلى عالم المجهول.
وخسر الفريق مواجهة السد ضد القوس في الجولة الخامسة من الدوري بهدف نظيف في عقر داره، حيث تعد الخسارة الرابعة على التوالي، وضعت الفريق بالمركز ما قبل الأخير بنقطة وحيدة، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الانتصارات في الدوري، وسط استقباله 12 هدفًا، دون أن يسجل هدفًا وحيدًا، الأمر الذي يزيد من معاناة الفريق المتكررة.
والتزمت إدارة النادي برئاسة، ممدوح السهلي، الصمت حيال تدهور مستويات الفريق، واستمرار النتائج السلبية، والتي وضعت معها جماهير الفريق أيديها على قلوبها خشية هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة في الموسم المقبل، مطالبة رئيس النادي الأسبق وعضو شرفه الحالي فيصل مدخلي، بالتدخل، وعقد اجتماع عاجل بالإدارة واللاعبين والمدربين، لإنقاذ الفريق من النتائج السلبية، والتي لاتليق بسمعة رياضة وأندية جازان.

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