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لون البول مؤشر للإفراط في السوائل

10/12/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أشار الدكتور سرمد مزهر عبر مقطع فيديو نشره على ((تيك توك)) إلى أن لون البول يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على ما إذا كنت تفرط في شرب السوائل.
وأظهر الدكتور مزهر من خلال الفيديو، كيف يبدو لون البول عندما يكون يفرط الشخص في شرب السوائل.
وتحدث الدكتور مزهر عن حالة صبي صغير انتهى به الأمر في المستشفى نتيجة لذلك. قائلا: ((تمامًا مثل راي هنا الذي فقد وعيه، واستيقظ للتو بعد أن كان في المستشفى بسبب التسمم المائي)).
وأشار إلى الضرر الذي يمكن أن يسببه التسمم المائي للجسم، قائلًا: ((عندما نشرب الكثير من الماء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، ما يعني أن الماء سيطفو بعد ذلك إلى الأنسجة ذات مستوى الملح الأعلى وفي معظم أجزاء الجسم لا يسبب ذلك مشكلة، إلا أنه يمكن أن يسبب ذلك في الدماغ)).
مستويات الصوديوم
في تعليق أسفل الفيديو الخاص به، أضاف الدكتور مزهر: ((عندما تنخفض مستويات الصوديوم إلى مستوى منخفض للغاية، تبدأ الخلايا في الانتفاخ، ما قد يؤثر على الأعضاء الأساسية مثل الدماغ، ويؤدي إلى أعراض مثل الصداع والغثيان والارتباك والنوبات وفي الحالات الشديدة الغيبوبة أو الموت)).
وعند تقديم المشورة بشأن كمية المياه التي يجب أن نشربها يوميًا، قال الدكتور مزهر إن لترين ((جيدان لمعظم الناس)).
ولمعرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية أو أكثر من اللازم من الماء، يمكنك التحقق من لون البول. وقال الدكتور مزهر: ((من المهم ملاحظة أن البول لا يجب أن يكون صافيًا تمامًا طوال الوقت. في حين أن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية، فإن بعض الصبغة الصفراء في البول أمر طبيعي ويشير إلى ترطيب صحي. ويعكس البول الأصفر الباهت توازنًا مناسبًا بين الماء والنفايات، بينما قد يشير البول الصافي إلى فرط الترطيب. ومن ناحية أخرى، قد يشير البول الأصفر الداكن أو الكهرماني إلى الجفاف. ويعد الحفاظ على التوازن أمرًا أساسيًا، حيث يضمن الترطيب الكافي دون الإفراط في الاستهلاك قدرة جسمك على تنظيم السوائل بشكل فعال)).

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