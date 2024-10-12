10 مناطق تغيبت عنها مرافق القلب والأورام

(MENAFN
- Al Watan)
خلت 10 مناطق ممثلة في: جدة والطائف وحفر الباطن وبيشة وتبوك وجازان والباحة والجوف والقريات والقنفذة، من مرافق مركزي القلب والأورام، حيث حصدت ((صفرًا)) خلال العام الماضي، في وقت سيطرت فيه مراكز الرعاية الصحية الأولية على المرافق الصحية بوزارة الصحة، وفاقت 10 أنواع أخرى بـ61%.
3458 مرفقا
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي المرافق الصحية بوزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي المرافق الصحية 3458 مرفقا صحيا، وحلت مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر المراكز مرافق صحية، حيث بلغ إجمالي المرافق الصحية 2126 مرفقا صحيا بـ61%، وحلت عيادات الإقلاع عن التدخين ثانيا، بإجمالي 630 مرفقا صحيا بـ18%، والمستشفيات ثالثا، بإجمالي 290 مرفقا صحيا بـ8%، ومركز وحدة غسل الكلى رابعا، بإجمالي 223 مرفقا صحيا بـ6%، ومركز طب أسنان خامسا، بإجمالي 44 مرفقا صحيا بـ1.27%، ومركز مراقبة صحية وقائية بالمنافذ سادسا، بإجمالي 36 مرفقا صحيا بـ1.04%، ومراكز السكري والغدد الصماء سابعا، بإجمالي 31 مرفقا صحيا بـ0.89%، ومركز طب شرعي ثامنا، بإجمالي 20 مرفقا صحيا بـ0.57%، ومركز أورام تاسعا، بإجمالي 18 مرفقا صحيا بـ0.52%، ومركز قلب عاشرا، بإجمالي 12 مرفقا صحيا بـ0.34%، ومركز تأهيل طبي أخيرا، بإجمالي 11 مرفقا صحيا بـ0.31%.
سيطرة الرياض
سيطرت منطقة الرياض على مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ إجمالي المراكز بها 397 مركزا بـ19%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 213 مركزا بـ10%، وجازان ثالثا، بإجمالي 169 مركزا بـ8%، والقصيم رابعا، بإجمالي 153 مركزا بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 144 مركزا بـ6.77%.
غسل كلوي
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مراكز وحدة غسل كلوي، حيث بلغ إجمالي المراكز 40 مركزا بـ18%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 21 مركزا بـ9%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 19 مركزا بـ8.52%، وجازان رابعا، بإجمالي 17 مركزا بـ8%، وتساوت منطقتا المدينة المنورة والشرقية خامسا، بإجمالي 16 مركزا لكل منهما بـ7%.
عيادات التدخين
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث بلغ إجمالي عيادات الإقلاع عن التدخين 156 عيادة بـ25%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 63 عيادة بـ10%، وجازان ثالثا، بإجمالي 51 عيادة بـ8.09%، والباحة رابعا، بإجمالي 49 عيادة بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 41 عيادة بـ6.50%.
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