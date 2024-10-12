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10 مناطق تغيبت عنها مرافق القلب والأورام

10/12/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Al Watan) خلت 10 مناطق ممثلة في: جدة والطائف وحفر الباطن وبيشة وتبوك وجازان والباحة والجوف والقريات والقنفذة، من مرافق مركزي القلب والأورام، حيث حصدت ((صفرًا)) خلال العام الماضي، في وقت سيطرت فيه مراكز الرعاية الصحية الأولية على المرافق الصحية بوزارة الصحة، وفاقت 10 أنواع أخرى بـ61%.
3458 مرفقا
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي المرافق الصحية بوزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي المرافق الصحية 3458 مرفقا صحيا، وحلت مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر المراكز مرافق صحية، حيث بلغ إجمالي المرافق الصحية 2126 مرفقا صحيا بـ61%، وحلت عيادات الإقلاع عن التدخين ثانيا، بإجمالي 630 مرفقا صحيا بـ18%، والمستشفيات ثالثا، بإجمالي 290 مرفقا صحيا بـ8%، ومركز وحدة غسل الكلى رابعا، بإجمالي 223 مرفقا صحيا بـ6%، ومركز طب أسنان خامسا، بإجمالي 44 مرفقا صحيا بـ1.27%، ومركز مراقبة صحية وقائية بالمنافذ سادسا، بإجمالي 36 مرفقا صحيا بـ1.04%، ومراكز السكري والغدد الصماء سابعا، بإجمالي 31 مرفقا صحيا بـ0.89%، ومركز طب شرعي ثامنا، بإجمالي 20 مرفقا صحيا بـ0.57%، ومركز أورام تاسعا، بإجمالي 18 مرفقا صحيا بـ0.52%، ومركز قلب عاشرا، بإجمالي 12 مرفقا صحيا بـ0.34%، ومركز تأهيل طبي أخيرا، بإجمالي 11 مرفقا صحيا بـ0.31%.
سيطرة الرياض
سيطرت منطقة الرياض على مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ إجمالي المراكز بها 397 مركزا بـ19%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 213 مركزا بـ10%، وجازان ثالثا، بإجمالي 169 مركزا بـ8%، والقصيم رابعا، بإجمالي 153 مركزا بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 144 مركزا بـ6.77%.
غسل كلوي
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مراكز وحدة غسل كلوي، حيث بلغ إجمالي المراكز 40 مركزا بـ18%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 21 مركزا بـ9%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 19 مركزا بـ8.52%، وجازان رابعا، بإجمالي 17 مركزا بـ8%، وتساوت منطقتا المدينة المنورة والشرقية خامسا، بإجمالي 16 مركزا لكل منهما بـ7%.
عيادات التدخين
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث بلغ إجمالي عيادات الإقلاع عن التدخين 156 عيادة بـ25%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 63 عيادة بـ10%، وجازان ثالثا، بإجمالي 51 عيادة بـ8.09%، والباحة رابعا، بإجمالي 49 عيادة بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 41 عيادة بـ6.50%.

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