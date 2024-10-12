بقايا متسلق مُنذ 100 عام

(MENAFN
- Al Watan)
ذكرت مجلة ((ناشيونال جيوغرافيك)) أنه تم العثور على أشياء وبقايا جثة قد تكون لمتسلق الجبال الإنكليزي أندرو إيرفين، الذي فقد في جبل إيفرست قبل 100 عام.
وقال تقرير صادر عن المجلة: ((الاكتشاف الذي توصل إليه فريق ناشيونال جيوغرافيك بعد 100 عام من اختفاء متسلق الجبال قد يضيف أدلة جديدة إلى واحدة من أعظم ألغاز المغامرات على الإطلاق)).
وأضاف التقرير: ((في سبتمبر الماضي، وتحت المنحدر الشمالي لجبل إيفرست على نهر رونغبوك الجليدي، اكتشف أعضاء فريق ناشيونال جيوغرافيك حذاء يحتوي على بقايا بشرية وجوربًا عليه الأحرف الأولى من اسم أندرو إيرفين)).
وقال المصور جيمي تشين، الذي قاد فريق ناشيونال جيوغرافيك: ((هذا هو أول دليل حقيقي على المكان الذي مات فيه إيرفين. لقد تم طرح العديد من النظريات. إن الحصول على بعض المعلومات المحددة حول المكان الذي ربما مات فيه إيرفين أمر مفيد بالتأكيد. وهو أيضًا دليل مهم يشير إلى حدوث ذلك)).
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