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بقايا متسلق مُنذ 100 عام

10/12/2024 11:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت مجلة ((ناشيونال جيوغرافيك)) أنه تم العثور على أشياء وبقايا جثة قد تكون لمتسلق الجبال الإنكليزي أندرو إيرفين، الذي فقد في جبل إيفرست قبل 100 عام.
وقال تقرير صادر عن المجلة: ((الاكتشاف الذي توصل إليه فريق ناشيونال جيوغرافيك بعد 100 عام من اختفاء متسلق الجبال قد يضيف أدلة جديدة إلى واحدة من أعظم ألغاز المغامرات على الإطلاق)).
وأضاف التقرير: ((في سبتمبر الماضي، وتحت المنحدر الشمالي لجبل إيفرست على نهر رونغبوك الجليدي، اكتشف أعضاء فريق ناشيونال جيوغرافيك حذاء يحتوي على بقايا بشرية وجوربًا عليه الأحرف الأولى من اسم أندرو إيرفين)).
وقال المصور جيمي تشين، الذي قاد فريق ناشيونال جيوغرافيك: ((هذا هو أول دليل حقيقي على المكان الذي مات فيه إيرفين. لقد تم طرح العديد من النظريات. إن الحصول على بعض المعلومات المحددة حول المكان الذي ربما مات فيه إيرفين أمر مفيد بالتأكيد. وهو أيضًا دليل مهم يشير إلى حدوث ذلك)).

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