Sunday, 13 October 2024 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة رصينة والنفع مستمر

10/12/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) شكلت جائزة الأديب والمؤرخ السعودي الراحل أمين عبدالله مدني -رحمه الله- للبحث في تاريخ الجزيرة العربية والتي أنشئت - - حسب موقعها الإلكتروني- بموجب الموافقة السامية رقم 7/2322/م، وتاريخ 1409/12/13، بناء على توصية الرئيس العام لرعاية الشباب - آنذاك - الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- رافدًا جديدًا من عشرات الروافد التي تُهيئها الدولة، لإثراء حركة الفكر والثقافة وحفز البحث العلمي وفتح آفاق الإبداع الأدبي والفني في المملكة والمنطقة، وتقدم عبر النادي الأدبي بالمدينة المنورة، وتنطلق من مفهوم أن قيام نهضة حضارية شاملة يرتكز أساسًا على وجود بناء ثقافي راسخ، وهوية فكرية واضحة، وأن حاضر الأمة ومستقبلها يرتبطان بماضيها أشد ما يكون الارتباط، وأن تاريخ الأمم وتراثها، هو الضوء الذي يكشف مسار المجتمعات الإنسانية، والتحديات التي واجهتها، وهي تبني حضارتها، وتؤسس نظامها القومي، وتوحد نسيجها المجتمعي. والجائزة مخصصة في مجال البحث التاريخي والكشف الأثري، والدراسات المجتمعية عن الجزيرة العربية، وتعتبر دافعًا لمزيد من الدرس والكشف، وحافزًا للنشاط البحثي، ورافدًا للحركة الثقافية، وتأصيل التراث، وإسهامًا في تعميق المعرفة بتاريخ الجزيرة العربية، وحضارتها، وتراثها، ونموذجها المجتمعي.
الدورة الأولى للجائزة الرصينة بدأت قبل 32 سنة، (1414/ 1994) عن ((تاريخ المدينة المنورة))، وفاز بها الدكتور محمد العيد الخطراوي، والدكتور صالح لمعي مصطفى، والثانية عام (1416/ 1996)، في موضوع ((الموانئ في الجزيرة العربية منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى قيام الدولة العثمانية))، و((الحياة الاقتصادية في الحجاز كما تعكسها كتب الرحالة المسلمين وحتى مطلع القرن العشرين الهجري))، وفاز بها محمد بن سعيد الشعفي، والدكتور محمد الرويثي، والثالثة (1418/ 1998)، وموضوعها ((الكشف الأثري للمدن والموانئ الإسلامية في الجزيرة العربية))، وفاز بها الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، والرابعة (1421/2001)، وموضوعها ((المدن الإسلامية والجزيرة العربية تاريخ وحضارة))، وفاز بها عاتق بن غيث البلادي، ودارة الملك عبدالعزيز، والخامسة (1434/2013) وفاز بها الدكتور عبدالله بن عقيل العنقاوي، والسادسة (1438/2017)، وفاز بها الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، والدكتور سعد الصويان، والسابعة (1440/2019)، وفازت بها الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي، والثامنة (1442/2021)، وفاز بها الدكتور فايز بن موسى البدراني الحربي، والدكتور تنيضيب الفايدي. وسعدت مساء الثلاثاء الماضي، بتلبية دعوة حضور الاحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة، في دورتها التاسعة: حمود بن حمد الغيلاني، والدكتور عباس بن صالح طاشكندي، تحت رعاية وتشريف، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي قصره العامر، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، حفظهما الله.
أبارك للفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة، مؤكدًا أنها خير مثال على تقدير القيادة للصادقين والمخلصين من أبناء الوطن، وتجسيد حي لبر عائلة المدني بمن سلف من أسرتهم العريقة، وأختم وضمانًا لاستدامتها وتطورها، بإعادة ما طرحه الأديب والمثقف المعروف، رئيس تحرير صحيفة ((الوطن)) الدكتور عثمان محمود الصيني، من أن تتبنى إحدى الجامعات بالمدينة المنورة، الجائزة لتكون جزءًا من نشاطاتها، وفي ذلك نفع كبير.

MENAFN12102024000089011017ID1108773135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث